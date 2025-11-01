Real Madrid 4 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Real Madrid ha goleado este sábado (11/1/2025 9:00:00 PM) por 4-0 al Valencia en el primer partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, aprovechando los blancos tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones. Kylian Mbappe abrió el marcador de penalti en el minuto 19 y amplió la ventaja en el 31, mientras que Jude Bellingham y Alvaro Carreras completaron la goleada en la segunda mitad. El Real Madrid ha sido claramente el equipo que ha llevado la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón, destacando la participación de Kylian Mbappe en ataque.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL MADRID 4 - VALENCIA 0 (3-0, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen (Raul Asencio, min.68), Alvaro Carreras; Arda Guler (Dani Ceballos, min.46), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.46), Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe (Endrick, min.79), Vinicius Junior (Rodrygo, min.79).



VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Jesus Vazquez, min.55), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja (Hugo Duro, min.55), Baptiste Santamaria, Pepelu (Javier Guerra, min.87), Diego Lopez (Eray Coemert, min.55); Lucas Beltran (Andre Almeida, min.46), Arnaut Danjuma.



--GOLES.

1-0, min.19: Kylian Mbappe, de penalti.

2-0, min.31: Kylian Mbappe (Arda Guler) .

3-0, min.44: Jude Bellingham (Federico Valverde) .

4-0, min.82: Alvaro Carreras.

Penalty fallado por Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 43 .





--ÁRBITRO.

Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Daniel Trujillo y Juan Luis Pulido. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.36), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Javier Guerra (min.88), por parte del VALENCIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.15: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti a favor del Real Madrid.



Min.18: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor del Real Madrid.





--ESTADIO.

Estadio Santiago Bernabeu televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Madrid Valencia Goles 4 0 Remates Fuera 4 3 Remates 20 6 Pases Totales 344 203 Corners 7 1 Faltas 10 6 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 6 1 Fueras de Juego 2 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 147 51 Ataques Peligrosos 91 31 Centros 30 7 Saques de Banda 21 15 Saques de Portería 1 8 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 6 12 Paradas 2 6 Contra Golpes 0 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 30 11 2 Champions Villarreal 23 11 3 Champions Barcelona 22 10 4 Champions Atlético 22 11 5 Europa League Espanyol 18 10 6 Conference League Getafe 17 11 18 Descenso Valencia 9 11 19 Descenso Real Oviedo 7 10 20 Descenso Girona 7 11



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 05/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-2 Valencia 03/01/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Madrid 02/03/2024 LaLiga Valencia 2-2 Real Madrid 11/11/2023 LaLiga Real Madrid 5-1 Valencia









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 26/10/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Barcelona 22/10/2025 Champions Real Madrid 1-0 Juventus 19/10/2025 LaLiga Getafe 0-1 Real Madrid 04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/11/2025 LaLiga Real Madrid 4-0 Valencia 25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal 20/10/2025 LaLiga Alavés 0-0 Valencia 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo









-Próximos partidos del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/11/2025 21:00 Champions Liverpool Real Madrid 09/11/2025 16:15 LaLiga Rayo Real Madrid 23/11/2025 21:00 LaLiga Elche Real Madrid









-Próximos partidos del Valencia.

