Real Madrid 4 - 0 Valencia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de noviembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Real Madrid ha goleado este sábado (11/1/2025 9:00:00 PM) por 4-0 al Valencia en el primer partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports, aprovechando los blancos tras el descanso la fragilidad defensiva de su adversario, que sigue en puestos de descenso y dejando muy malas sensaciones.
Kylian Mbappe abrió el marcador de penalti en el minuto 19 y amplió la ventaja en el 31, mientras que Jude Bellingham y Alvaro Carreras completaron la goleada en la segunda mitad. El Real Madrid ha sido claramente el equipo que ha llevado la iniciativa del partido, con más remates y mayor posesión de balón, destacando la participación de Kylian Mbappe en ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: REAL MADRID 4 - VALENCIA 0 (3-0, al descanso).
--EQUIPOS.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Eder Militao, Dean Huijsen (Raul Asencio, min.68), Alvaro Carreras; Arda Guler (Dani Ceballos, min.46), Aurelien Tchouameni (Eduardo Camavinga, min.46), Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappe (Endrick, min.79), Vinicius Junior (Rodrygo, min.79).
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Thierry Correia (Jesus Vazquez, min.55), Cesar Tarrega, Jose Copete, Jose Gaya; Luis Rioja (Hugo Duro, min.55), Baptiste Santamaria, Pepelu (Javier Guerra, min.87), Diego Lopez (Eray Coemert, min.55); Lucas Beltran (Andre Almeida, min.46), Arnaut Danjuma.
--GOLES.
1-0, min.19: Kylian Mbappe, de penalti.
2-0, min.31: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
3-0, min.44: Jude Bellingham (Federico Valverde) .
4-0, min.82: Alvaro Carreras.
Penalty fallado por Vinicius Junior del Real Madrid en el minuto 43 .
--ÁRBITRO.
Mateo Busquets, asistido en las bandas por Gonzalo Garcia y Adrian Diaz, en el VAR: Daniel Trujillo y Juan Luis Pulido. Amonestó a Aurelien Tchouameni (min.36), por parte del REAL MADRID. Amonestó a Javier Guerra (min.88), por parte del VALENCIA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.15: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti a favor del Real Madrid.
Min.18: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió otorgar un penal a favor del Real Madrid.
--ESTADIO.
Estadio Santiago Bernabeu televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Real Madrid
| Valencia
|Goles
| 4
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 3
|Remates
| 20
| 6
|Pases Totales
| 344
| 203
|Corners
| 7
| 1
|Faltas
| 10
| 6
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 6
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 147
| 51
|Ataques Peligrosos
| 91
| 31
|Centros
| 30
| 7
|Saques de Banda
| 21
| 15
|Saques de Portería
| 1
| 8
|Tratamientos
| 3
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 6
| 12
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 0
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 11
|2
| Champions
| Villarreal
| 23
| 11
|3
| Champions
| Barcelona
| 22
| 10
|4
| Champions
| Atlético
| 22
| 11
|5
| Europa League
| Espanyol
| 18
| 10
|6
| Conference League
| Getafe
| 17
| 11
|18
| Descenso
| Valencia
| 9
| 11
|19
| Descenso
| Real Oviedo
| 7
| 10
|20
| Descenso
| Girona
| 7
| 11
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|05/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Valencia
|03/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Madrid
|02/03/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-2
| Real Madrid
|11/11/2023
| LaLiga
| Real Madrid
| 5-1
| Valencia
-Últimos Resultados del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|26/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-1
| Barcelona
|22/10/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-0
| Juventus
|19/10/2025
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|25/10/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Villarreal
|20/10/2025
| LaLiga
| Alavés
| 0-0
| Valencia
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
-Próximos partidos del Real Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/11/2025 21:00
| Champions
| Liverpool
| Real Madrid
|09/11/2025 16:15
| LaLiga
| Rayo
| Real Madrid
|23/11/2025 21:00
| LaLiga
| Elche
| Real Madrid
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/11/2025 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Betis
|21/11/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Levante
|01/12/2025 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Valencia