Real Madrid 1 - 0 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 8 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid ha ganado este sábado por 1-0 al Villarreal en el Estadio Bernabéu, en un encuentro marcado por la expulsión de Vinicius Junior en el minuto 73. El único gol del partido llegó en el minuto 62 gracias a Yan Diomande, tras una asistencia de Federico Valverde. A pesar de la expulsión de Vinicius, el equipo blanco supo mantener su ventaja y asegurar la victoria. El VAR tuvo un papel crucial al validar el gol de Diomande tras una revisión en el minuto 64 y anular un gol de Vinicius Junior en el minuto 73 por una falta previa. El Villarreal, que tuvo más posesión y remates, no pudo aprovechar su superioridad numérica tras la expulsión y se quedó sin puntuar.
Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la tercera posición de la tabla con 21 puntos, aún con opciones de alcanzar los puestos de Champions, mientras que el Villarreal sigue en la décima posición con 8 puntos. La actuación destacada de Federico Valverde en el mediocampo fue clave para los locales, mientras que el Villarreal no logró materializar sus oportunidades a pesar de su dominio en la posesión. La victoria del Real Madrid mantiene la lucha cerrada en la parte alta de la clasificación, aunque el Barcelona sigue liderando cómodamente con 24 puntos.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: REAL MADRID 1 - VILLAREAL 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Trent Alexander-Arnold (Vinicius Junior, min.52), Antonio Ruediger, Alvaro Carreras (Marc Cucurella, min.46); Federico Valverde, Arda Guler (Eduardo Camavinga, min.77), Jude Bellingham, Yan Diomande (Denzel Dumfries, min.86), Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe.
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Sergi Cardona (Georges Mikautadze, min.67), Renato Veiga; Juan Foyth (Carlos Romero, min.56), Pape Gueye, Ilias Akhomach (Gerard Moreno, min.67), Santi Comesana (Nathan Saliba, min.56), Alberto Moleiro (Nizar El Jmili, min.86), Ayoze Perez.
-GOLES
1-0, min.62: Yan Diomande (Federico Valverde) .
Amarilla al banquillo, a Jose Mourinho del Real Madrid en el minuto 68 .
Gol anulado a Vinicius Junior de Real Madrid en el minuto 71 .
-ÁRBITRO
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Alejandro Muniz y Juan Luis Pulido. Amonestó a Jude Bellingham (min.19), Ibrahima Konate (min.81), Antonio Ruediger (min.83), Aurelien Tchouameni (min.87), Kylian Mbappe (min.90+4), y, además expulsó con tarjeta roja Vinicius Junior (min.73), por parte de REAL MADRID. Amonestó a Renato Veiga (min.10), Pau Navarro (min.84), por parte de VILLAREAL.
-INCIDENCIAS VAR
Min.63: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.
Min.64: ¡GOL! Tras una revisión de la jugada, el árbitro cambia su decisión inicial y concede el gol a Real Madrid.
Min.71: ¡G O O O O O O O L de Real Madrid! Marca Vinicius Junior.
Min.72: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Real Madrid.
Min.73: ¡GOL INVALIDADO! - Tras una revisión, el árbitro anula el gol de Real Madrid por una falta previa.
Min.73: ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Vinicius Junior Real Madrid.
-ESTADIO
Estadio Bernabeu
Estadísticas del partido
|Estadística
| Real Madrid
| Villareal
|Goles
| 1
| 0
|Remates Fuera
| 4
| 6
|Remates
| 11
| 14
|Pases Totales
| 242
| 232
|Corners
| 9
| 3
|Faltas
| 8
| 14
|Posesión
| 47%
| 53%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 3
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 5
| 2
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 1
| 0
|Ataques
| 92
| 89
|Ataques Peligrosos
| 55
| 50
|Centros
| 23
| 17
|Saques de Banda
| 18
| 17
|Saques de Portería
| 9
| 8
|Tratamientos
| 2
| 0
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 11
|Paradas
| 4
| 3
|Contra Golpes
| 2
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 19
| 8
|3
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|4
| Champions
| Betis
| 16
| 7
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 8
|10
| Permanencia
| Villarreal
| 8
| 8
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
|20
| Descenso
| Valencia
| 4
| 7
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
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| Resultado
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|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
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| LaLiga
| Villarreal
| 0-2
| Real Madrid
|04/10/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-1
| Villarreal
|15/03/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 1-2
| Real Madrid
|05/10/2024
| LaLiga
| Real Madrid
| 2-0
| Villarreal
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
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|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
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| 2-1
| Real Madrid
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| LaLiga
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| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter
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| Real Madrid
| 1-0
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| Villarreal
| 3-1
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| 1-3
| Villarreal
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| 1-2
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| 3-2
| Villarreal
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