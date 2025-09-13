Real Sociedad 1 - 2 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Reale Arena, el Real Madrid se impuso por 2-1 ante la Real Sociedad en un encuentro marcado por la intensidad y la disputa en el centro del campo. Los visitantes tomaron la delantera tempranamente gracias a un gol de Kylian Mbappe al minuto 12, seguido por otro tanto de Arda Guler asistido por Mbappe justo antes del descanso. La Real Sociedad redujo distancias en el marcador a través de un penalti convertido por Mikel Oyarzabal en el minuto 56. La expulsión de Dean Huijsen del Real Madrid en el minuto 32 tras una revisión del VAR por una falta grave añadió tensión al encuentro, pero no alteró el resultado final. El partido estuvo caracterizado por un dominio notable en la posesión del balón por parte de la Real Sociedad, que alcanzó un 64% frente al 36% del Real Madrid, reflejando la iniciativa del equipo local por revertir el marcador. Sin embargo, el Real Madrid supo resistir la presión, destacando la actuación de Kylian Mbappe, quien no solo anotó el primer gol sino que también asistió en el segundo, demostrando ser una pieza clave en el ataque visitante. La actuación del VAR tuvo momentos decisivos, especialmente al confirmar la tarjeta roja a Huijsen, lo que no impidió que el Real Madrid se llevara los tres puntos, consolidando su posición en la cima de la tabla con 12 puntos tras cuatro jornadas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL SOCIEDAD 1 - REAL MADRID 2 (0-2, al descanso).



--EQUIPOS.

REAL SOCIEDAD: Alex Remiro; Aritz Elustondo (Jon Aramburu, min.57), Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car, Sergio Gomez; Pablo Marin (Takefusa Kubo, min.66), Mikel Goti (Carlos Soler, min.57), Jon Gorrotxategi (Jon Karrikaburu, min.78), Ander Barrenetxea; Goncalo Guedes (Arsen Zakharyan, min.66), Mikel Oyarzabal.



REAL MADRID: Thibaut Courtois; Daniel Carvajal (Trent Alexander-Arnold, min.82), Eder Militao, Dean Huijsen, Alvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Daniel Ceballos (Raul Asencio, min.68), Brahim Diaz (Federico Valverde, min.46), Arda Guler (David Alaba, min.88), Vinicius Junior (Francisco Garcia, min.68), Kylian Mbappe.



--GOLES.

0-1, min.12: Kylian Mbappe.

0-2, min.44: Arda Guler (Kylian Mbappe) .

1-2, min.56: Mikel Oyarzabal, de penalti.

Amarilla al banquillo, a Xabi Alonso del Real Madrid en el minuto 34 .





--ÁRBITRO.

Jesus Gil, asistido en las bandas por Angel Nevado y Javier Martinez, en el VAR: Jorge Figueroa y Juan Luis Pulido. Amonestó a Ander Barrenetxea (min.45+1), Igor Zubeldia (min.6), por parte del REAL SOCIEDAD. Amonestó a Kylian Mbappe (min.62), y, además expulsó con tarjeta roja Dean Huijsen (min.32), por parte del REAL MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.3: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Real Madrid.



Min.4: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión del VAR.



Min.33: VAR - TARJETA - ¡El árbitro ha detenido el juego! Revisión de VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Real Madrid.



Min.34: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Reale Arena (36,958 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Real Sociedad Real Madrid Goles 1 2 Remates Fuera 5 7 Remates 20 16 Corners 12 4 Faltas 17 7 Posesión 64% 36% Tiros Bloqueados 11 3 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 1 Centros 22 9 Saques de Banda 15 11 Saques de Portería 6 15 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 9 17 Paradas 4 3 Contra Golpes 0 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 12 4 2 Champions Athletic Bilbao 9 3 3 Champions Getafe 9 4 4 Champions Villarreal 7 3 5 Europa League Barcelona 7 3 6 Conference League Espanyol 7 3 17 Permanencia Real Sociedad 2 4 18 Descenso Mallorca 1 3 19 Descenso Levante 0 3 20 Descenso Girona 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad 14/09/2024 LaLiga Real Sociedad 0-2 Real Madrid 26/04/2024 LaLiga Real Sociedad 0-1 Real Madrid 17/09/2023 LaLiga Real Madrid 2-1 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Oviedo 1-0 Real Sociedad 24/08/2025 LaLiga Real Sociedad 2-2 Espanyol 16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad









-Últimos Resultados del Real Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 13/09/2025 LaLiga Real Sociedad 1-2 Real Madrid 30/08/2025 LaLiga Real Madrid 2-1 Mallorca 24/08/2025 LaLiga Oviedo 0-3 Real Madrid 19/08/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Osasuna 24/05/2025 LaLiga Real Madrid 2-0 Real Sociedad









-Próximos partidos del Real Sociedad.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 19/09/2025 21:00 LaLiga Betis Real Sociedad 24/09/2025 21:30 LaLiga Real Sociedad Mallorca 28/09/2025 21:00 LaLiga Barcelona Real Sociedad









-Próximos partidos del Real Madrid.

