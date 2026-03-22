Reilly Opelka 0 - 2 Taylor Fritz: resumen y estadísticas del partido de Miami Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de marzo de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los octavos de final del torneo Miami Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Reilly Opelka (6-3, 6-4) en un partido que destacó por la solidez de Fritz en los momentos clave, consiguiendo romper el servicio de Opelka en momentos cruciales de ambos sets. A lo largo del encuentro, Fritz mostró una mayor efectividad en su servicio, lo que le permitió mantener una ventaja constante sobre Opelka. En el primer set, Fritz logró un 'break' temprano que le permitió tomar la delantera y, a pesar de los esfuerzos de Opelka por recuperarse, Fritz mantuvo su nivel para cerrar el set 6-3. El segundo set siguió un patrón similar, con Fritz rompiendo el servicio de Opelka para adelantarse 4-3 y, finalmente, asegurarse el set y el partido con un 6-4. Las estadísticas de saque de Fritz fueron destacables, logrando 4 aces y manteniendo una alta tasa de puntos ganados en su primer servicio. A pesar de no enfrentar puntos de break en contra, su capacidad para presionar el servicio de Opelka fue un factor determinante en su victoria. Por otro lado, Opelka, conocido por su potente servicio, no pudo imponerse en los momentos críticos, lo que se reflejó en su incapacidad para salvar los puntos de break en contra. Con este resultado, Taylor Fritz avanza a la siguiente ronda del Miami Open, donde buscará mantener su buen nivel para seguir avanzando en el torneo.



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