Roberto Bautista Agut 0 - 3 Brandon Nakashima: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.





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El tenista estadounidense Brandon Nakashima ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar al español Roberto Bautista Agut por 6-2, 7-5, 6-2 en 2 horas y 8 minutos. En el primer set, Nakashima logró romper el servicio de Bautista Agut en dos ocasiones, llevándose el set por 6-2. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el 5-5, momento en el que Nakashima logró un break crucial para cerrar el set 7-5. En el tercer set, Nakashima volvió a romper el servicio de Bautista Agut en dos ocasiones, asegurando la victoria con un 6-2. Estadísticas destacadas de saque para Nakashima incluyen un 74% de primeros servicios y 11 aces, mientras que Bautista Agut no logró ganar ningún set.



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