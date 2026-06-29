Roberto Bautista Agut 0 - 3 Joao Fonseca: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





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El tenista brasileño Joao Fonseca ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al español Roberto Bautista Agut por 7-6, 6-4, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 30 minutos. En el primer set, Joao Fonseca logró romper el servicio de Bautista Agut en el tercer juego, pero Bautista Agut recuperó el break en el octavo juego. Finalmente, Fonseca se llevó el set en el tie-break por 7-4. En el segundo set, Fonseca mantuvo todos sus servicios y logró un break crucial en el décimo juego para ganar el set 6-4. En el tercer set, Fonseca consiguió un break temprano en el segundo juego y mantuvo su ventaja para cerrar el set 6-3, asegurando su victoria en sets corridos. Estadísticamente, Fonseca mostró un sólido desempeño en el servicio, con un 75% de primeros servicios y ganando el 67% de los puntos con su servicio. Además, acumuló un total de 14 aces y cometió solo 2 dobles faltas. En contraste, Bautista Agut tuvo un 72% de primeros servicios y ganó el 62% de los puntos con su servicio, con 8 aces y 4 dobles faltas.



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