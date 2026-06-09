Roberto Bautista Agut 0 - 2 Marcos Giron: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Marcos Giron ha avanzado a los octavos de final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al español Roberto Bautista Agut por 7-6, 7-5 en 1 hora y 40 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, momento en el que Marcos Giron se impuso en el tie-break por 7-3. No hubo breaks en este set, y Giron logró un 73% de efectividad en su primer servicio. En el segundo set, Giron rompió el servicio de Bautista Agut en el cuarto juego para ponerse 3-1 arriba. Aunque Bautista Agut logró recuperar el break en el noveno juego para igualar a 5-5, Giron volvió a romper el servicio en el duodécimo juego, llevándose el set 7-5 y el partido. Giron no concedió ningún break en el primer set y mostró una sólida actuación en el servicio a lo largo del encuentro.



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