Sara Sorribes Tormo 1 - 2 Alina Charaeva: resumen y estadísticas del partido de Hamburg European Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de julio de 2026.





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La tenista armenia Alina Charaeva ha avanzado a los octavos de final del torneo Hamburg European Open, de categoría WTA 250, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Sara Sorribes Tormo por 3-6, 7-5, 6-1. En el primer set, Sara Sorribes Tormo logró romper el servicio de su oponente en cuatro ocasiones, mientras que Alina Charaeva lo hizo dos veces. Sorribes Tormo ganó el set 6-3. En el segundo set, Charaeva rompió el servicio de Sorribes en cuatro ocasiones, mientras que Sorribes Tormo lo hizo tres veces. Charaeva se llevó el set 7-5. En el tercer y último set, Charaeva dominó con cuatro quiebres de servicio y ganó 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque, Alina Charaeva tuvo un 62% de primeros servicios, ganando el 36% de los puntos con su primer saque y el 12% con el segundo. Sara Sorribes Tormo tuvo un 66% de primeros servicios, ganando el 27% de los puntos con su primer saque y el 10% con el segundo.



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