Sara Sorribes Tormo 0 - 2 Tamara Korpatsch: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de mayo de 2026.





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La tenista alemana Tamara Korpatsch ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Sara Sorribes Tormo por 6-4, 6-2 en 1 hora y 49 minutos. En el primer set, hubo varios intercambios de 'breaks'. Sara Sorribes Tormo logró romper el servicio de Tamara Korpatsch en el tercer juego, pero Korpatsch respondió rompiendo el servicio de Sorribes Tormo en el sexto y décimo juego, llevándose el set por 6-4. En el segundo set, Tamara Korpatsch comenzó rompiendo el servicio de Sorribes Tormo en el primer juego. Aunque Sorribes Tormo recuperó el 'break' en el segundo juego, Korpatsch volvió a romper el servicio de Sorribes Tormo en el cuarto y sexto juego, asegurando el set y el partido con un 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Tamara Korpatsch tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 40% de los puntos de su segundo servicio, mientras que Sara Sorribes Tormo tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio, pero solo ganó el 49% de los puntos con su servicio.



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