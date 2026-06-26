Senegal 5 - 0 Irak | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Senegal 5 - 0 Irak: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 26 de junio de 2026.

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El conjunto senegalés se impuso con claridad a Irak este viernes por 5-0 en un partido que dominó de principio a fin, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Rebin Sulaka en el minuto 13. Desde el inicio, Senegal mostró su intención ofensiva, abriendo el marcador en el minuto 4 con un gol de Habib Diarra. La expulsión de Sulaka, revisada y confirmada por el VAR, dejó a Irak con un jugador menos, lo que facilitó aún más el dominio de los africanos. En la segunda mitad, Ismaila Sarr amplió la ventaja en el minuto 56, seguido de un doblete de Pape Gueye en los minutos 59 y 71. Iliman Ndiaye cerró la cuenta goleadora en el minuto 82, asegurando una contundente victoria para Senegal.

Con una posesión del 68% y 28 remates, el equipo local fue claramente superior, destacando la actuación de Pape Gueye, quien no solo anotó dos goles, sino que también asistió en el último tanto. La expulsión de Sulaka fue un punto de inflexión que dejó a Irak sin opciones de reacción. A pesar de los intentos de los iraquíes, que realizaron seis remates, no lograron inquietar a la defensa senegalesa. Esta victoria deja a Senegal en una posición favorable para avanzar a la siguiente fase del torneo, mientras que Irak, con tres puntos o menos, queda prácticamente eliminado de la competición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SENEGAL 5 - IRAK 0 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SENEGAL: Mory Diaw; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck (Pathe Ciss, min.58), Moussa Niakhate, Ismail Jakobs; Habib Diarra (Pape Gueye, min.56), Idrissa Gana Gueye, Lamine Camara (Nicolas Jackson, min.56); Ibrahim Mbaye (Iliman Ndiaye, min.56), Ismaila Sarr (Assane Diao, min.81), Sadio Mane.



IRAK: Ahmed Basil Fadhil (Jalal Hassan, min.46); Frans Putros, Rebin Sulaka, Akam Hashem, Merchas Doski; Zidane Iqbal (Kevin Yakob, min.67), Amir Al-Ammari, Ahmed Qasem (Manaf Younis, min.16), Ali Jasim (Ahmed Maknzi, min.57), Ibrahim Bayesh, Ali Al Hamadi (Ali Yousif, min.57).



--GOLES.

1-0, min.4: Habib Diarra (Abdoulaye Seck) .

2-0, min.56: Ismaila Sarr (Lamine Camara) .

3-0, min.59: Pape Gueye (Ismaila Sarr) .

4-0, min.71: Pape Gueye (Iliman Ndiaye) .

5-0, min.82: Iliman Ndiaye (Pape Gueye) .





--ÁRBITRO.

Anthony Taylor, asistido en las bandas por Gary Beswick y Adam Nunn, en el VAR: Ivan Bebek y Fedayi San. Amonestó a Abdoulaye Seck (min.18), Pape Gueye (min.81), por parte de SENEGAL. Amonestó a Amir Al-Ammari (min.75), Merchas Doski (min.90), y, además expulsó con tarjeta roja Rebin Sulaka (min.13), por parte de IRAK.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.10: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Rebin Sulaka (Irak).



Min.11: VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Irak.



Min.13: ¡TARJETA ROJA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide expulsar a Rebin Sulaka (Irak) en lugar de amonestarlo.





--ESTADIO.

BMO Field (43,036 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Senegal Irak Goles 5 0 Remates Fuera 12 1 Remates 28 6 Pases Totales 590 265 Corners 12 3 Faltas 10 11 Posesión 68% 32% Tiros Bloqueados 4 4 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 5 0 Ataques 129 54 Ataques Peligrosos 90 15 Centros 21 7 Saques de Banda 26 16 Saques de Portería 4 20 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 11 Paradas 1 7 Contra Golpes 1 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Francia 9 3 2 Clasificado Noruega 6 3 3 Tercero ¿? Senegal 3 3 4 Eliminado Irak 0 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. I Senegal 5-0 Iraq









-Últimos Resultados de Senegal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 26/06/2026 World Cup Grp. I Senegal 5-0 Iraq 23/06/2026 World Cup Grp. I Norway 3-2 Senegal 16/06/2026 World Cup Grp. I France 3-1 Senegal









-Últimos Resultados de Irak.

