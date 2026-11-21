Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Sevilla ha empatado este sábado 1-1 contra el Betis en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El partido comenzó sin goles en la primera mitad, pero tras el descanso, el conjunto bético se adelantó en el marcador gracias a un gol de Antony en el minuto 50, asistido por Isco. A pesar de que ambos equipos compartieron la posesión del balón, fue el Sevilla quien mostró más iniciativa ofensiva, con un total de 23 remates. La insistencia del equipo local tuvo su recompensa en el tiempo de descuento, cuando Kike Salas logró igualar el marcador en el minuto 90+1, tras un pase de Isaac Romero. En el aspecto disciplinario, el encuentro se mantuvo sin expulsiones, aunque hubo varias amonestaciones para ambos equipos.
Con este resultado, el Betis se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 28 puntos en 13 partidos, asegurando de momento su lugar en la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Sevilla suma un punto más, alcanzando los 20 puntos en 13 partidos, y se posiciona en la sexta plaza, lo que le permitiría disputar la Conference League si mantiene esta posición al final de la temporada. En cuanto a la actuación individual, Antony destacó como el jugador más participativo en el ataque del Betis, mientras que Kike Salas fue crucial para el Sevilla al conseguir el gol del empate en los últimos instantes del partido.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: SEVILLA 1 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume (Isaac Romero, min.69), Jon Guridi (Giorgi Kochorashvili, min.59), Ruben Vargas (Gerard Fernandez, min.80), Youssouf Fofana, Felix Correia (Chidera Ejuke, min.59), Lucas Stassin (Robbie Ure, min.69).
REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony (Rodrigo Riquelme, min.80), Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli (Nelson Deossa, min.71), Isco, Aitor Ruibal (Troy Parrott, min.62).
-GOLES
0-1, min.50: Antony (Isco) .
1-1, min.90(+1): Kike Salas (Isaac Romero) .
Amarilla al banquillo, a Diego Llorente del Betis en el minuto 11 .
Amarilla al banquillo, a Juan Hernandez del Betis en el minuto 11 .
-ÁRBITRO
Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Alejandro Muniz y Ivan Caparros. Amonestó a Lucien Agoume (min.15), Kike Salas (min.18), Andres Castrin (min.61), Robbie Ure (min.84), Juan Iglesias (min.90+7), por parte de SEVILLA. Amonestó a Hector Bellerin (min.79), Pablo Fornals (min.86), por parte de REAL BETIS.
-INCIDENCIAS VAR
Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.
Min.67: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.
Min.51: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Betis debe subir al marcador.
Min.67: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.
-ESTADIO
Estadio R. Sanchez Pizjuan (42,983 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Sevilla
| Real Betis
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 10
| 2
|Remates
| 23
| 6
|Pases Totales
| 392
| 405
|Corners
| 7
| 2
|Faltas
| 22
| 13
|Posesión
| 50%
| 50%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 1
|Fueras de Juego
| 2
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 105
| 86
|Ataques Peligrosos
| 60
| 24
|Centros
| 16
| 5
|Saques de Banda
| 14
| 10
|Saques de Portería
| 6
| 8
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 5
| 3
|Tiros de Falta
| 14
| 24
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 0
| 1
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 33
| 12
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 12
|4
| Champions
| Betis
| 27
| 13
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 22
| 12
|6
| Conference League
| Sevilla
| 19
| 13
|18
| Descenso
| Levante
| 11
| 12
|19
| Descenso
| Elche
| 10
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|30/11/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Betis
|30/03/2025
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Sevilla
|06/10/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Betis
Últimos Resultados de Sevilla
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|06/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-0
| Alavés
|01/11/2026
| LaLiga
| Getafe
| 3-1
| Sevilla
|26/10/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-0
| Osasuna
|18/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Sevilla
Últimos Resultados de Betis
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/11/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Betis
|08/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Betis
|04/11/2026
| Champions
| Borussia Dortmund
| 2-1
| Betis
|31/10/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-1
| Malaga
|25/10/2026
| LaLiga
| Celta
| 0-0
| Betis
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|28/11/2026 14:00
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