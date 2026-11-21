Resultados de la jornada 13 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de noviembre de 2026.

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El Sevilla ha empatado este sábado 1-1 contra el Betis en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, en un encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El partido comenzó sin goles en la primera mitad, pero tras el descanso, el conjunto bético se adelantó en el marcador gracias a un gol de Antony en el minuto 50, asistido por Isco. A pesar de que ambos equipos compartieron la posesión del balón, fue el Sevilla quien mostró más iniciativa ofensiva, con un total de 23 remates. La insistencia del equipo local tuvo su recompensa en el tiempo de descuento, cuando Kike Salas logró igualar el marcador en el minuto 90+1, tras un pase de Isaac Romero. En el aspecto disciplinario, el encuentro se mantuvo sin expulsiones, aunque hubo varias amonestaciones para ambos equipos.

Con este resultado, el Betis se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 28 puntos en 13 partidos, asegurando de momento su lugar en la próxima edición de la Champions. Por su parte, el Sevilla suma un punto más, alcanzando los 20 puntos en 13 partidos, y se posiciona en la sexta plaza, lo que le permitiría disputar la Conference League si mantiene esta posición al final de la temporada. En cuanto a la actuación individual, Antony destacó como el jugador más participativo en el ataque del Betis, mientras que Kike Salas fue crucial para el Sevilla al conseguir el gol del empate en los últimos instantes del partido.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: SEVILLA 1 - REAL BETIS 1 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Juan Iglesias, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoume (Isaac Romero, min.69), Jon Guridi (Giorgi Kochorashvili, min.59), Ruben Vargas (Gerard Fernandez, min.80), Youssouf Fofana, Felix Correia (Chidera Ejuke, min.59), Lucas Stassin (Robbie Ure, min.69).REAL BETIS: Alvaro Valles; Marc Bartra, Natan, Francisco Garcia, Hector Bellerin; Pablo Fornals, Antony (Rodrigo Riquelme, min.80), Marc Roca, Abdessamad Ezzalzouli (Nelson Deossa, min.71), Isco, Aitor Ruibal (Troy Parrott, min.62).

-GOLES

0-1, min.50: Antony (Isco) .1-1, min.90(+1): Kike Salas (Isaac Romero) .Amarilla al banquillo, a Diego Llorente del Betis en el minuto 11 . Amarilla al banquillo, a Juan Hernandez del Betis en el minuto 11 .

-ÁRBITRO

Jose Sanchez, asistido en las bandas por Raul Cabanero y Juan Lopez, en el VAR: Alejandro Muniz y Ivan Caparros. Amonestó a Lucien Agoume (min.15), Kike Salas (min.18), Andres Castrin (min.61), Robbie Ure (min.84), Juan Iglesias (min.90+7), por parte de SEVILLA. Amonestó a Hector Bellerin (min.79), Pablo Fornals (min.86), por parte de REAL BETIS.

-INCIDENCIAS VAR

Min.51: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Betis.Min.67: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.Min.51: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Betis debe subir al marcador.Min.67: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Sevilla.

-ESTADIO

Estadio R. Sanchez Pizjuan (42,983 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Sevilla Real Betis Goles 1 1 Remates Fuera 10 2 Remates 23 6 Pases Totales 392 405 Corners 7 2 Faltas 22 13 Posesión 50% 50% Tiros Bloqueados 7 1 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 4 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 105 86 Ataques Peligrosos 60 24 Centros 16 5 Saques de Banda 14 10 Saques de Portería 6 8 Tratamientos 0 2 Sustituciones 5 3 Tiros de Falta 14 24 Paradas 2 5 Contra Golpes 0 1

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 33 12 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 12 4 Champions Betis 27 13 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 19 13 18 Descenso Levante 11 12 19 Descenso Elche 10 12 20 Descenso Malaga 5 12

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