Sevilla 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 1 - 1 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 8 de marzo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En el enfrentamiento en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, Sevilla y Rayo terminaron empatados a uno, resultado que se mantuvo desde el descanso. El encuentro comenzó con un gol temprano de Akor Adams para el Sevilla, asistido por Cesar Azpilicueta en el minuto 13, mostrando una fase inicial dominante del equipo local. Sin embargo, el Rayo igualó el marcador en el inicio de la segunda parte gracias a un tanto de Alfonso Espino, con asistencia de Fran Perez en el minuto 50, equilibrando las acciones en el campo.
A lo largo del partido, el Sevilla mostró un juego ofensivo con un total de 11 remates, aunque solo 1 resultó en gol. Por otro lado, el Rayo, con una posesión del 58%, logró mantener la iniciativa durante gran parte del encuentro, reflejando su capacidad para controlar el juego en el terreno del Sevilla. No hubo intervenciones significativas del VAR que alteraran decisiones cruciales del árbitro, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones mayores. Este resultado deja a ambos equipos en la mitad de la tabla, con el Sevilla y el Rayo igualados en puntos, pero aún lejos de los puestos de descenso y de clasificación europea, manteniendo la competencia abierta para las jornadas restantes.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 1 - RAYO VALLECANO 1 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta (Jose Angel Carmona, min.59), Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Lucien Agoume, Djibril Sow (Batista Mendy, min.84), Oso; Akor Adams (Isaac Romero, min.67), Alexis Sanchez (Chidera Ejuke, min.68).
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Carlos Martin (Unai Lopez, min.67), Gerard Gumbau (Alvaro Garcia, min.67), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.86), Fran Perez (Alexandre Zurawski, min.86), Jorge de Frutos (Ilias Akhomach, min.58).
--GOLES.
1-0, min.13: Akor Adams (Cesar Azpilicueta) .
1-1, min.50: Alfonso Espino (Fran Perez) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Daniel Trujillo y Juan Martinez. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.2), por parte del SEVILLA. Amonestó a Fran Perez (min.59), Florian Lejeune (min.64), Andrei Ratiu (min.85), por parte del RAYO VALLECANO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (37,178 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Rayo Vallecano
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 2
|Remates
| 11
| 7
|Pases Totales
| 284
| 396
|Corners
| 6
| 2
|Faltas
| 13
| 15
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 5
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 83
| 107
|Ataques Peligrosos
| 60
| 51
|Centros
| 12
| 6
|Saques de Banda
| 20
| 26
|Saques de Portería
| 5
| 4
|Tratamientos
| 2
| 1
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 14
|Paradas
| 1
| 1
|Contra Golpes
| 11
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 67
| 27
|2
| Champions
| Real Madrid
| 63
| 27
|3
| Champions
| Atlético
| 54
| 27
|4
| Champions
| Villarreal
| 54
| 27
|5
| Europa League
| Betis
| 43
| 27
|6
| Conference League
| Celta
| 40
| 27
|12
| Permanencia
| Rayo
| 31
| 27
|13
| Permanencia
| Sevilla
| 31
| 27
|18
| Descenso
| Mallorca
| 25
| 27
|19
| Descenso
| Levante
| 22
| 27
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 17
| 26
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|28/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 0-1
| Sevilla
|01/03/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Sevilla
|24/11/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Rayo
|05/02/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Sevilla
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|01/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 2-2
| Sevilla
|22/02/2026
| LaLiga
| Getafe
| 0-1
| Sevilla
|14/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Alavés
|08/02/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Girona
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Rayo
|04/03/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Real Oviedo
|28/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Athletic Bilbao
|21/02/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Rayo
|15/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Atlético
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|15/03/2026 16:15
| LaLiga
| Barcelona
| Sevilla
|21/03/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Valencia
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Sevilla
-Próximos partidos del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|16/03/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Levante
|22/03/2026 14:00
| LaLiga
| Barcelona
| Rayo
|05/04/2026 19:00
| LaLiga
| Rayo
| Elche