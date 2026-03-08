Sevilla 1 - 1 Rayo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 1 - 1 Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de marzo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el enfrentamiento en el Estadio R. Sanchez Pizjuan, Sevilla y Rayo terminaron empatados a uno, resultado que se mantuvo desde el descanso. El encuentro comenzó con un gol temprano de Akor Adams para el Sevilla, asistido por Cesar Azpilicueta en el minuto 13, mostrando una fase inicial dominante del equipo local. Sin embargo, el Rayo igualó el marcador en el inicio de la segunda parte gracias a un tanto de Alfonso Espino, con asistencia de Fran Perez en el minuto 50, equilibrando las acciones en el campo. A lo largo del partido, el Sevilla mostró un juego ofensivo con un total de 11 remates, aunque solo 1 resultó en gol. Por otro lado, el Rayo, con una posesión del 58%, logró mantener la iniciativa durante gran parte del encuentro, reflejando su capacidad para controlar el juego en el terreno del Sevilla. No hubo intervenciones significativas del VAR que alteraran decisiones cruciales del árbitro, manteniendo el flujo del juego sin alteraciones mayores. Este resultado deja a ambos equipos en la mitad de la tabla, con el Sevilla y el Rayo igualados en puntos, pero aún lejos de los puestos de descenso y de clasificación europea, manteniendo la competencia abierta para las jornadas restantes.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - RAYO VALLECANO 1 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Cesar Azpilicueta (Jose Angel Carmona, min.59), Tanguy Nianzou, Nemanja Gudelj, Kike Salas; Juanlu Sanchez, Lucien Agoume, Djibril Sow (Batista Mendy, min.84), Oso; Akor Adams (Isaac Romero, min.67), Alexis Sanchez (Chidera Ejuke, min.68).



RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Alfonso Espino; Oscar Valentin, Carlos Martin (Unai Lopez, min.67), Gerard Gumbau (Alvaro Garcia, min.67), Isi Palazon (Pedro Diaz, min.86), Fran Perez (Alexandre Zurawski, min.86), Jorge de Frutos (Ilias Akhomach, min.58).



--GOLES.

1-0, min.13: Akor Adams (Cesar Azpilicueta) .

1-1, min.50: Alfonso Espino (Fran Perez) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Fabian Blanco, en el VAR: Daniel Trujillo y Juan Martinez. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.2), por parte del SEVILLA. Amonestó a Fran Perez (min.59), Florian Lejeune (min.64), Andrei Ratiu (min.85), por parte del RAYO VALLECANO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (37,178 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Rayo Vallecano Goles 1 1 Remates Fuera 4 2 Remates 11 7 Pases Totales 284 396 Corners 6 2 Faltas 13 15 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 1 0 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 83 107 Ataques Peligrosos 60 51 Centros 12 6 Saques de Banda 20 26 Saques de Portería 5 4 Tratamientos 2 1 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 15 14 Paradas 1 1 Contra Golpes 11 5



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 67 27 2 Champions Real Madrid 63 27 3 Champions Atlético 54 27 4 Champions Villarreal 54 27 5 Europa League Betis 43 27 6 Conference League Celta 40 27 12 Permanencia Rayo 31 27 13 Permanencia Sevilla 31 27 18 Descenso Mallorca 25 27 19 Descenso Levante 22 27 20 Descenso Real Oviedo 17 26



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla 01/03/2025 LaLiga Rayo 1-1 Sevilla 24/11/2024 LaLiga Sevilla 1-0 Rayo 05/02/2024 LaLiga Rayo 1-2 Sevilla









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 01/03/2026 LaLiga Betis 2-2 Sevilla 22/02/2026 LaLiga Getafe 0-1 Sevilla 14/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Alavés 08/02/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Girona









-Últimos Resultados del Rayo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/03/2026 LaLiga Sevilla 1-1 Rayo 04/03/2026 LaLiga Rayo 3-0 Real Oviedo 28/02/2026 LaLiga Rayo 1-1 Athletic Bilbao 21/02/2026 LaLiga Betis 1-1 Rayo 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 15/03/2026 16:15 LaLiga Barcelona Sevilla 21/03/2026 21:00 LaLiga Sevilla Valencia 05/04/2026 19:00 LaLiga Real Oviedo Sevilla









-Próximos partidos del Rayo.

