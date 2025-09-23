Sevilla 1 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villarreal se impuso este martes por 2-1 al Sevilla en un partido disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con goles de Tani Oluwaseyi en el minuto 17 y Manor Solomon en el 86, mientras que Djibril Sow marcó el tanto local en el minuto 51. El conjunto amarillo mostró mayor iniciativa, reflejada en una posesión del 35% frente al 65% del Sevilla, y un juego más efectivo que le permitió llevarse los tres puntos. Tani Oluwaseyi y Manor Solomon fueron los protagonistas ofensivos del encuentro, con sendos goles que sentenciaron el partido.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: SEVILLA 1 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin (Tanguy Nianzou, min.54), Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Nemanja Gudelj (Batista Mendy, min.71), Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez (Jose Angel Carmona, min.71), Djibril Sow, Chidera Ejuke (Alexis Sanchez, min.55), Adnan Januzaj (Ruben Vargas, min.59), Akor Adams.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Santiago Mourino, Sergi Cardona (Manor Solomon, min.84); Pape Gueye, Santi Comesana (Alfonso Pedraza, min.29), Daniel Parejo (Thomas Partey, min.84); Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi (Nicolas Pepe, min.69), Alberto Moleiro (Georges Mikautadze, min.69).
--GOLES.
0-1, min.17: Tani Oluwaseyi (Sergi Cardona) .
1-1, min.51: Djibril Sow.
1-2, min.86: Manor Solomon (Georges Mikautadze) .
Amarilla al banquillo, a Oso del Sevilla en el minuto 90 +4.
--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.70), por parte del SEVILLA. Amonestó a Pape Gueye (min.42), Alfonso Pedraza (min.47), Rafa Marin (min.85), por parte del VILLAREAL.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (38,145 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Sevilla
| Villareal
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 4
| 4
|Remates
| 13
| 13
|Pases Totales
| 335
| 144
|Corners
| 3
| 3
|Faltas
| 15
| 10
|Posesión
| 65%
| 35%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 4
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 59
| 36
|Ataques Peligrosos
| 35
| 21
|Centros
| 13
| 8
|Saques de Banda
| 9
| 11
|Saques de Portería
| 3
| 3
|Tratamientos
| 1
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 12
| 15
|Paradas
| 3
| 1
|Contra Golpes
| 1
| 5
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Elche
| 9
| 5
|10
| Permanencia
| Sevilla
| 7
| 6
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|23/08/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|11/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-2
| Sevilla
|03/12/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-2
| Sevilla
|12/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 2-2
| Elche
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|25/08/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Getafe
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|20/09/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Osasuna
|16/09/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 1-0
| Villarreal
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|31/08/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Villarreal
-Próximos partidos del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|28/09/2025 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Sevilla
|05/10/2025 16:15
| LaLiga
| Sevilla
| Barcelona
|18/10/2025 14:00
| LaLiga
| Sevilla
| Mallorca
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|27/09/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Athletic Bilbao
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Villarreal
| Juventus
|04/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Madrid
| Villarreal