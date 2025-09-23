Sevilla 1 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal se impuso este martes por 2-1 al Sevilla en un partido disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con goles de Tani Oluwaseyi en el minuto 17 y Manor Solomon en el 86, mientras que Djibril Sow marcó el tanto local en el minuto 51. El conjunto amarillo mostró mayor iniciativa, reflejada en una posesión del 35% frente al 65% del Sevilla, y un juego más efectivo que le permitió llevarse los tres puntos. Tani Oluwaseyi y Manor Solomon fueron los protagonistas ofensivos del encuentro, con sendos goles que sentenciaron el partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SEVILLA 1 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin (Tanguy Nianzou, min.54), Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Nemanja Gudelj (Batista Mendy, min.71), Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez (Jose Angel Carmona, min.71), Djibril Sow, Chidera Ejuke (Alexis Sanchez, min.55), Adnan Januzaj (Ruben Vargas, min.59), Akor Adams.



VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Santiago Mourino, Sergi Cardona (Manor Solomon, min.84); Pape Gueye, Santi Comesana (Alfonso Pedraza, min.29), Daniel Parejo (Thomas Partey, min.84); Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi (Nicolas Pepe, min.69), Alberto Moleiro (Georges Mikautadze, min.69).



--GOLES.

0-1, min.17: Tani Oluwaseyi (Sergi Cardona) .

1-1, min.51: Djibril Sow.

1-2, min.86: Manor Solomon (Georges Mikautadze) .

Amarilla al banquillo, a Oso del Sevilla en el minuto 90 +4.





--ÁRBITRO.

Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.70), por parte del SEVILLA. Amonestó a Pape Gueye (min.42), Alfonso Pedraza (min.47), Rafa Marin (min.85), por parte del VILLAREAL.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio R. Sanchez Pizjuan (38,145 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Sevilla Villareal Goles 1 2 Remates Fuera 4 4 Remates 13 13 Pases Totales 335 144 Corners 3 3 Faltas 15 10 Posesión 65% 35% Tiros Bloqueados 7 4 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 59 36 Ataques Peligrosos 35 21 Centros 13 8 Saques de Banda 9 11 Saques de Portería 3 3 Tratamientos 1 2 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 12 15 Paradas 3 1 Contra Golpes 1 5



###WidgetCompleto###

-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Real Madrid 18 6 2 Champions Barcelona 13 5 3 Champions Villarreal 13 6 4 Champions Espanyol 11 6 5 Europa League Athletic Bilbao 10 6 6 Conference League Elche 9 5 10 Permanencia Sevilla 7 6 18 Descenso Real Sociedad 2 5 19 Descenso Mallorca 2 5 20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 23/08/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 11/05/2024 LaLiga Villarreal 3-2 Sevilla 03/12/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla 12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche 30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla 25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal 31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal









-Próximos partidos del Sevilla.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 28/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Sevilla 05/10/2025 16:15 LaLiga Sevilla Barcelona 18/10/2025 14:00 LaLiga Sevilla Mallorca









-Próximos partidos del Villareal.

