Sevilla 1 - 2 Villareal | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sevilla 1 - 2 Villareal: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Publicado: martes, 23 septiembre 2025 23:31

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

El Villarreal se impuso este martes por 2-1 al Sevilla en un partido disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, con goles de Tani Oluwaseyi en el minuto 17 y Manor Solomon en el 86, mientras que Djibril Sow marcó el tanto local en el minuto 51. El conjunto amarillo mostró mayor iniciativa, reflejada en una posesión del 35% frente al 65% del Sevilla, y un juego más efectivo que le permitió llevarse los tres puntos. Tani Oluwaseyi y Manor Solomon fueron los protagonistas ofensivos del encuentro, con sendos goles que sentenciaron el partido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA 1 - VILLAREAL 2 (0-1, al descanso).

--EQUIPOS.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Andres Castrin (Tanguy Nianzou, min.54), Kike Salas, Cesar Azpilicueta; Nemanja Gudelj (Batista Mendy, min.71), Gabriel Suazo, Juanlu Sanchez (Jose Angel Carmona, min.71), Djibril Sow, Chidera Ejuke (Alexis Sanchez, min.55), Adnan Januzaj (Ruben Vargas, min.59), Akor Adams.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Rafa Marin, Renato Veiga, Santiago Mourino, Sergi Cardona (Manor Solomon, min.84); Pape Gueye, Santi Comesana (Alfonso Pedraza, min.29), Daniel Parejo (Thomas Partey, min.84); Tajon Buchanan, Tani Oluwaseyi (Nicolas Pepe, min.69), Alberto Moleiro (Georges Mikautadze, min.69).

--GOLES.
0-1, min.17: Tani Oluwaseyi (Sergi Cardona) .
1-1, min.51: Djibril Sow.
1-2, min.86: Manor Solomon (Georges Mikautadze) .
Amarilla al banquillo, a Oso del Sevilla en el minuto 90 +4.


--ÁRBITRO.
Cesar Soto, asistido en las bandas por Carlos Alvarez y Ruben Becerril, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Nemanja Gudelj (min.70), por parte del SEVILLA. Amonestó a Pape Gueye (min.42), Alfonso Pedraza (min.47), Rafa Marin (min.85), por parte del VILLAREAL.

--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna

--ESTADIO.
Estadio R. Sanchez Pizjuan (38,145 espectadores) televisado por Dazn

-Estadísticas del partido.



Estadística Sevilla Villareal
Goles 1 2
Remates Fuera 4 4
Remates 13 13
Pases Totales 335 144
Corners 3 3
Faltas 15 10
Posesión 65% 35%
Tiros Bloqueados 7 4
Fueras de Juego 0 2
Tarjetas Amarillas 2 3
Tarjetas Rojas 0 0
Asistencias 0 2
Ataques 59 36
Ataques Peligrosos 35 21
Centros 13 8
Saques de Banda 9 11
Saques de Portería 3 3
Tratamientos 1 2
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 12 15
Paradas 3 1
Contra Golpes 1 5



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Elche 9 5
10 Permanencia Sevilla 7 6
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 2 6



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla
23/08/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
11/05/2024 LaLiga Villarreal 3-2 Sevilla
03/12/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Villarreal




-Últimos Resultados del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Alavés 1-2 Sevilla
12/09/2025 LaLiga Sevilla 2-2 Elche
30/08/2025 LaLiga Girona 0-2 Sevilla
25/08/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Getafe




-Últimos Resultados del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal
20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna
16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
31/08/2025 LaLiga Celta 1-1 Villarreal




-Próximos partidos del Sevilla.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
28/09/2025 14:00 LaLiga Rayo Sevilla
05/10/2025 16:15 LaLiga Sevilla Barcelona
18/10/2025 14:00 LaLiga Sevilla Mallorca




-Próximos partidos del Villareal.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
27/09/2025 21:00 LaLiga Villarreal Athletic Bilbao
01/10/2025 21:00 Champions Villarreal Juventus
04/10/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Villarreal


