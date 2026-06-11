Sho Shimabukuro 2 - 1 Nick Kyrgios: resumen y estadísticas del partido de Stuttgart Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 11 de junio de 2026.





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El tenista japonés Sho Shimabukuro ha avanzado a los cuartos de final del torneo Stuttgart Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en hierba, tras ganar al australiano Nick Kyrgios por 4-6, 7-6(7-5), 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 52 minutos. En el primer set, Nick Kyrgios se impuso a Sho Shimabukuro con un marcador de 6-4, destacando un 'break' en el primer juego que le permitió mantener la ventaja. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, donde Shimabukuro ganó el 'tie break' por 7-5, igualando el partido. En el tercer set, se produjo una serie de 'breaks' consecutivos, pero finalmente Shimabukuro logró mantener su servicio en el noveno juego y rompió el servicio de Kyrgios en el décimo juego para cerrar el set y el partido con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Sho Shimabukuro tuvo un 1st Serve Percentage del 57% y ganó el 47% de los puntos con su primer servicio y el 22% con su segundo servicio. No salvó ningún punto de 'break' en el partido. Por otro lado, Nick Kyrgios tuvo un 1st Serve Percentage del 76%, ganando el 56% de los puntos con su primer servicio y el 11% con su segundo servicio.



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