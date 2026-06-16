Shuai Zhang 0 - 2 Karolina Muchova: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.





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La tenista checa Karolina Muchova ha avanzado a los octavos de final del torneo de hierba Court Championships en Berlín, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la china Shuai Zhang por 6-1, 6-3 en 58 minutos. En el primer set, Karolina Muchova mostró un dominio claro al romper el servicio de Shuai Zhang en dos ocasiones, llevándose el set por 6-1. Muchova mantuvo un 74% de efectividad en su primer servicio y logró 13 puntos ganados con el primer saque. Shuai Zhang, por su parte, no logró romper el servicio de Muchova en este set. En el segundo set, aunque Shuai Zhang logró mantener su servicio en tres ocasiones, Muchova volvió a romper el servicio de Zhang dos veces, asegurando el set por 6-3. Muchova mantuvo un 62% de efectividad en su primer servicio en este set, ganando 15 puntos con su primer saque y logrando 2 aces. Zhang no pudo convertir ningún punto de quiebre a su favor durante el partido.



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