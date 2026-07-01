Solana Sierra 1 - 2 Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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La tenista estadounidense Coco Gauff ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar a la argentina Solana Sierra (6-3, 3-6, 7-6) en 2 horas y 7 minutos. En el primer set, Coco Gauff se impuso con un marcador de 6-3, logrando romper el servicio de Solana Sierra en dos ocasiones. Solana Sierra consiguió un 'break', pero no fue suficiente para igualar el set. El segundo set fue para Solana Sierra, quien ganó 6-3, rompiendo el servicio de Gauff en una ocasión y manteniendo todos sus servicios. El tercer set fue el más disputado, llegando a un empate de 6-6 que se resolvió en un 'tie-break'. Coco Gauff ganó el 'tie-break' 10-7, asegurando su victoria en el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Coco Gauff tuvo un 1st Serve Percentage del 54% y ganó el 65% de sus puntos de servicio. Solana Sierra, por su parte, tuvo un 1st Serve Percentage del 61% y ganó el 59% de sus puntos de servicio.



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