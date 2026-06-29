Soon-Woo Kwon 3 - 0 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de junio de 2026.





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El tenista surcoreano Soon-Woo Kwon ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, y que se disputa en hierba, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-4, 6-3, 6-3 en 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Soon-Woo Kwon logró un break crucial en el tercer juego, manteniendo posteriormente todos sus servicios para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Kwon volvió a romper el servicio de Landaluce en el quinto juego, asegurando el set con un 6-3. En el tercer set, Kwon comenzó fuerte con dos breaks consecutivos, aunque Landaluce recuperó un break en el quinto juego. Sin embargo, Kwon mantuvo su ventaja y selló el set 6-3. Estadísticamente, Soon-Woo Kwon tuvo un 1st Serve Percentage de 41% y ganó el 70% de sus puntos de servicio. Además, logró 9 aces y cometió 5 dobles faltas. Por su parte, Martin Landaluce tuvo un 1st Serve Percentage de 64%, con 7 aces y 8 dobles faltas. Kwon ganó un total de 109 puntos en el partido, mientras que Landaluce ganó 85.



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