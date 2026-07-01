Stefanos Tsitsipas 0 - 3 Novak Djokovic: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de julio de 2026.





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Novak Djokovic ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam, que se disputa en hierba, tras ganar a Stefanos Tsitsipas por 6-3, 6-4, 6-2 en 1 hora y 38 minutos. En el primer set, Novak Djokovic logró un break en el cuarto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Djokovic volvió a romper el servicio de Tsitsipas en el noveno juego, asegurando el set con un marcador de 6-4. En el tercer set, Djokovic consiguió dos breaks, en el quinto y séptimo juego, para ganar el set 6-2 y el partido. Estadísticas destacadas del partido incluyen que Djokovic tuvo un 74% de efectividad en su primer servicio, ganando el 46% de los puntos con su primer saque y logrando 12 aces en total. Tsitsipas, por su parte, tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 36% de los puntos con su primer saque y logrando 16 aces en total.



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