Sudáfrica 1 - 0 Corea del Sur | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Sudáfrica 1 - 0 Corea del Sur: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de junio de 2026.

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Sudáfrica ha ganado este jueves por 1-0 a Corea del Sur en el Estadio BBVA, en un partido correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El único gol del encuentro fue obra de Thapelo Maseko en el minuto 63, tras una asistencia de Tshepang Moremi. A pesar de la victoria, Sudáfrica tuvo que lidiar con una posesión de balón del 32% frente al 68% de los surcoreanos, quienes generaron más ataques peligrosos, pero no lograron concretar sus oportunidades. El portero Ronwen Williams fue clave para mantener la portería a cero, realizando dos paradas importantes.

El conjunto asiático, a pesar de dominar la posesión y realizar más pases, no pudo superar la defensa sudafricana. Corea del Sur realizó más remates, pero Sudáfrica fue más efectivo en sus intentos. El jugador más participativo en ataque para los africanos fue Thapelo Maseko, quien no solo anotó el gol decisivo, sino que también fue una constante amenaza para la defensa rival. Ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla cada uno, pero no hubo expulsiones ni intervenciones del VAR que alteraran el resultado final del encuentro.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUDÁFRICA 1 - COREA DEL SUR 0 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SUDÁFRICA: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Maphosa Modiba; Thalente Mbatha, Sphephelo Sithole, Thapelo Maseko (Iqraam Rayners, min.75), Relebohile Mofokeng (Jayden Adams, min.80), Oswin Appollis (Tshepang Moremi, min.62), Evidence Makgopa.



COREA DEL SUR: Seung-Gyu Kim; Han-Beom Lee, Min-Jae Kim (Jin-Seob Park, min.65), Gi-Hyuk Lee; Young-Woo Seol, Seung-Ho Paik (Jin-Gyu Kim, min.46), In-Beom Hwang, Tae-Seok Lee (Jens Castrop, min.46), Kang-In Lee, Hee-Chan Hwang (Heung-Min Son, min.46), Hyun-Gyu Oh (Gue-Sung Cho, min.74).



--GOLES.

1-0, min.63: Thapelo Maseko (Tshepang Moremi) .





--ÁRBITRO.

Facundo Tello, asistido en las bandas por Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, en el VAR: Hernan Mastrangelo y Nicolas Gallo. Amonestó a Aubrey Maphosa Modiba (min.72), por parte de SUDÁFRICA. Amonestó a Gue-Sung Cho (min.78), por parte de COREA DEL SUR.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio BBVA (51,243 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Sudáfrica Corea del Sur Goles 1 0 Remates Fuera 5 4 Remates 13 8 Pases Totales 339 720 Corners 4 6 Faltas 7 9 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 4 1 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 80 138 Ataques Peligrosos 22 92 Centros 11 30 Saques de Banda 8 24 Saques de Portería 11 5 Tratamientos 2 0 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 9 10 Paradas 2 3 Contra Golpes 3 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado México 9 3 2 Clasificado Sudáfrica 4 3 3 Tercero ¿? Corea del Sur 3 3 4 Eliminado Chequia 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. A South Africa 1-0 South Korea









-Últimos Resultados de Sudáfrica.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. A South Africa 1-0 South Korea 18/06/2026 World Cup Grp. A Czechia 1-1 South Africa 11/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 2-0 South Africa









-Últimos Resultados de Corea del Sur.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/06/2026 World Cup Grp. A South Africa 1-0 South Korea 19/06/2026 World Cup Grp. A Mexico 1-0 South Korea 12/06/2026 World Cup Grp. A South Korea 2-1 Czechia









-Próximos partidos de Sudáfrica.

