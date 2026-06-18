Suiza 4 - 1 Bosnia y Herzegovina | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suiza 4 - 1 Bosnia y Herzegovina: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Suiza ha ganado este jueves por 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un partido de la fase de grupos del Mundial, disputado en el SoFi Stadium. El encuentro comenzó sin goles en la primera mitad, pero en el segundo tiempo, el equipo suizo mostró su dominio con una posesión del 62% y 13 remates, frente a los 5 de su rival. Johan Manzambi abrió el marcador en el minuto 74, seguido por Ruben Vargas en el 84. La expulsión de Tarik Muharemovic en el minuto 80 dejó a Bosnia y Herzegovina con un jugador menos, lo que facilitó el tercer gol de Manzambi en el 90. Aunque Ermin Mahmic recortó distancias en el 90+3, Granit Xhaka cerró el marcador con un penalti en el 90+7, tras una revisión del VAR que confirmó la decisión del árbitro. Manzambi fue el jugador más participativo en el ataque suizo, siendo clave en el resultado final.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUIZA 4 - BOSNIA Y HERZEGOVINA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SUIZA: Gregor Kobel; Silvan Widmer (Luca Jaquez, min.86), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Michel Aebischer (Djibril Sow, min.72), Granit Xhaka, Remo Freuler, Fabian Rieder (Ruben Vargas, min.72); Breel Embolo (Cedric Itten, min.89), Dan Ndoye (Johan Manzambi, min.72).



BOSNIA Y HERZEGOVINA: Nikola Vasilj; Amar Dedic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac; Amar Memic, Benjamin Tahirovic (Ivan Basic, min.63), Ivan Sunjic (Amir Hadziahmetovic, min.85), Kerim Alajbegovic (Ermin Mahmic, min.90+1); Ermedin Demirovic (Jovo Lukic, min.85), Edin Dzeko (Esmir Bajraktarevic, min.63).



--GOLES.

1-0, min.74: Johan Manzambi.

2-0, min.84: Ruben Vargas (Breel Embolo) .

3-0, min.90: Johan Manzambi (Ruben Vargas) .

4-0, min.90(+7): Granit Xhaka, de penalti.

4-1, min.90(+3): Ermin Mahmic.





--ÁRBITRO.

Joao Pinheiro, asistido en las bandas por Bruno Jesus y Luciano Maia, en el VAR: Dennis Higler y Tomasz Kwiatkowski. Amonestó a Nico Elvedi (min.65), por parte de SUIZA. Amonestó a Amar Dedic (min.59), Edin Dzeko (min.61), y, además expulsó con tarjeta roja Tarik Muharemovic (min.80), por parte de BOSNIA Y HERZEGOVINA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+7) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Suiza.



Min.90(+7) : Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Suiza!





--ESTADIO.

SoFi Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Suiza Bosnia y Herzegovina Goles 4 1 Remates Fuera 3 0 Remates 13 5 Pases Totales 587 353 Corners 7 3 Faltas 7 18 Posesión 62% 38% Tiros Bloqueados 3 2 Fueras de Juego 3 1 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 2 0 Ataques 115 65 Ataques Peligrosos 60 21 Centros 23 11 Saques de Banda 20 8 Saques de Portería 3 8 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 10 Paradas 2 3 Contra Golpes 1 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Suiza 4 2 2 Clasificado Canadá 1 1 3 Tercero ¿? Qatar 1 1 4 Eliminado Bosnia y Herzegovina 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina









-Últimos Resultados de Suiza.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Últimos Resultados de Bosnia y Herzegovina.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 12/06/2026 World Cup Grp. B Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina









-Próximos partidos de Suiza.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 24/06/2026 21:00 World Cup Grp. B Switzerland Canada









-Próximos partidos de Bosnia y Herzegovina.

