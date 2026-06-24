Suiza 2 - 1 Canadá | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Suiza 2 - 1 Canadá: resumen y estadísticas del partido de la jornada 3 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de junio de 2026.

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Suiza ha ganado este miércoles por 2-1 a Canadá en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, disputado en el BC Place. Tras un primer tiempo sin goles, los suizos tomaron la delantera rápidamente en la segunda mitad con un gol de Ruben Vargas en el minuto 46, asistido por Johan Manzambi. Manzambi, quien fue uno de los jugadores más activos en el ataque suizo, amplió la ventaja en el minuto 57, esta vez con una asistencia de Breel Embolo. Canadá recortó distancias en el minuto 76 gracias a Promise David, quien aprovechó un pase de Nathan Saliba. A pesar de tener mayor posesión y más remates, los canadienses no pudieron igualar el marcador. Durante el partido, el VAR revisó un posible penalti para Suiza en el minuto 37, pero la decisión inicial de no concederlo se mantuvo.

El equipo suizo mostró un mejor control del balón con un 57% de posesión y un total de 441 pases completados, mientras que Canadá, a pesar de tener más remates totales (13 frente a 6 de Suiza), no logró capitalizar sus oportunidades. El partido se mantuvo limpio sin expulsiones, aunque ambos equipos recibieron varias tarjetas amarillas. La victoria deja a Suiza en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda, mientras que Canadá deberá esperar los resultados de otros grupos para conocer su destino en el torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: SUIZA 2 - CANADÁ 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

SUIZA: Gregor Kobel; Luca Jaquez (Silvan Widmer, min.74), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Johan Manzambi (Christian Fassnacht, min.85), Granit Xhaka, Remo Freuler, Djibril Sow (Michel Aebischer, min.74), Ruben Vargas (Dan Ndoye, min.80), Breel Embolo (Cedric Itten, min.85).



CANADÁ: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea (Jacob Shaffelburg, min.83); Tajon Buchanan (Promise David, min.74), Nathan Saliba, Mathieu Choiniere (Stephen Eustaquio, min.58), Ali Ahmed (Liam Millar, min.58); Cyle Larin (Tani Oluwaseyi, min.58), Jonathan David.



--GOLES.

1-0, min.46: Ruben Vargas (Johan Manzambi) .

2-0, min.57: Johan Manzambi (Breel Embolo) .

2-1, min.76: Promise David (Nathan Saliba) .





--ÁRBITRO.

Ramon Abatti, asistido en las bandas por Danilo Manis y Rafael da Silva Alves, en el VAR: Juan Soto y Antonio Garcia. Amonestó a Granit Xhaka (min.32), por parte de SUIZA. Amonestó a Cyle Larin (min.32), Liam Millar (min.87), por parte de CANADÁ.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.37: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Suiza.



Min.37: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Suiza!





--ESTADIO.

BC Place (52,497 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Suiza Canadá Goles 2 1 Remates Fuera 1 3 Remates 6 13 Pases Totales 441 339 Corners 2 7 Faltas 19 13 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 1 3 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 1 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 74 96 Ataques Peligrosos 24 51 Centros 7 23 Saques de Banda 25 27 Saques de Portería 13 5 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 20 Paradas 6 2 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Suiza 7 3 2 Clasificado Canadá 4 3 3 Tercero ¿? Bosnia y Herzegovina 4 3 4 Eliminado Qatar 1 3



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada









-Últimos Resultados de Suiza.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 2-1 Canada 18/06/2026 World Cup Grp. B Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina 13/06/2026 World Cup Grp. B Qatar 1-1 Switzerland









-Últimos Resultados de Canadá.

