Susan Bandecchi 2 - 1 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de Roland Garros WTA (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de mayo de 2026.





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La tenista suiza Susan Bandecchi ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de Roland Garros, de categoría Grand Slam y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 6-4, 2-6, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 9 minutos. En el primer set, Susan Bandecchi logró romper el servicio de Bucsa en tres ocasiones, mientras que Bucsa lo hizo dos veces. Bandecchi ganó el set 6-4. En el segundo set, Bucsa se recuperó y rompió el servicio de Bandecchi tres veces, llevándose el set 6-2. En el tercer set, Bandecchi volvió a tomar el control, rompiendo el servicio de Bucsa dos veces para cerrar el partido con un 6-4. Bandecchi tuvo un porcentaje de primer servicio del 78% a lo largo del partido, ganando el 53% de los puntos con su servicio.



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