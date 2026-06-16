Suzan Lamens 0 - 2 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de Grass Court Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.





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La tenista española Paula Badosa ha avanzado a los octavos de final del torneo de hierba Court Championships, de categoría WTA 500 y que se disputa en hierba, tras ganar a la neerlandesa Suzan Lamens por 6-3, 6-2 en 1 hora y 13 minutos. En el primer set, Paula Badosa logró dos 'breaks' cruciales en los juegos 4 y 6, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva y cerrar el set con un marcador de 6-3. Suzan Lamens logró un 'break' en el juego 7, pero no fue suficiente para revertir el resultado. En el segundo set, Badosa continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Lamens en los juegos 3 y 7. Badosa mantuvo su servicio de manera efectiva, lo que le permitió cerrar el set 6-2. Estadísticas destacadas del partido incluyen un 1st Serve Percentage de 51% para Badosa y 70% para Lamens. Badosa ganó el 65% de sus puntos de servicio y el 46% de sus puntos de retorno. Además, Badosa logró 8 aces y cometió 6 dobles faltas, mientras que Lamens consiguió 2 aces y 5 dobles faltas.



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