Talia Gibson 2 - 1 Jasmine Paolini: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de marzo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista australiana Talia Gibson ha avanzado a los cuartos de final del torneo BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la italiana Jasmine Paolini con un resultado de 7-5, 2-6, 6-1. Durante el partido, Gibson mostró una notable eficacia en su servicio, logrando mantenerlo en momentos cruciales del primer y tercer set, lo que le permitió tomar la delantera en el marcador. A pesar de perder el segundo set, Gibson supo recuperarse y dominar en el tercero, consiguiendo romper el servicio de Paolini en varias ocasiones. Esta victoria por la vía rápida en el último set destaca la capacidad de Gibson para cerrar el partido con determinación. Las estadísticas de saque de Gibson reflejan su solidez durante el encuentro, con un porcentaje de primeros servicios ganados que contribuyó significativamente a su victoria. Además, su habilidad para convertir puntos de break y mantener la presión sobre su oponente fue clave para avanzar a la siguiente ronda del torneo.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





