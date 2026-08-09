Tallon Griekspoor 0 - 2 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de agosto de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los cuartos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al neerlandés Tallon Griekspoor (6-3, 6-1) en 1 hora y 6 minutos. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró dos quiebres de servicio, lo que le permitió llevarse el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Merida Aguilar mostró un dominio absoluto al romper el servicio de Griekspoor en tres ocasiones, cerrando el set 6-1. A lo largo del partido, Merida Aguilar tuvo un 67% de efectividad en el primer servicio y ganó el 78% de los puntos jugados con su servicio, además de realizar 3 aces y cometer solo 1 doble falta.



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