Taylor Fritz 0 - 2 Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de junio de 2026.





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Frances Tiafoe se ha proclamado campeón del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en hierba, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 6-4 en 1 hora y 7 minutos. En el primer set, Frances Tiafoe rompió el servicio de Taylor Fritz en el séptimo juego, lo que le permitió tomar la ventaja y cerrar el set con un marcador de 6-4. Tiafoe mantuvo su servicio en todos los juegos, asegurando el set sin conceder ningún break. En el segundo set, Tiafoe comenzó rompiendo el servicio de Fritz en el primer juego, lo que le dio una ventaja temprana. Mantuvo su servicio durante todo el set y, al igual que en el primero, no concedió ningún break, cerrando el set nuevamente con un 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Frances Tiafoe tuvo un porcentaje de primer servicio del 74% y ganó el 32% de los puntos con su primer servicio. Además, logró 8 aces y no cometió dobles faltas durante el partido.



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