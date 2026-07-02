Taylor Fritz 3 - 0 Patrick Kypson: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al también estadounidense Patrick Kypson por la vía rápida con un resultado de 6-2, 6-2, 7-5 en 2 horas y 1 minuto. En el primer set, Taylor Fritz logró dos 'breaks' para cerrar el set 6-2. En el segundo set, repitió la hazaña con otros dos 'breaks', asegurando el set nuevamente por 6-2. En el tercer set, Kypson rompió el servicio de Fritz al inicio, pero Fritz recuperó rápidamente el 'break' y, con otro 'break' al final, se llevó el set 7-5. Taylor Fritz mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 70% de primeros servicios y ganando el 74% de sus puntos de servicio en el partido. Además, logró 19 aces y cometió 3 dobles faltas.



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