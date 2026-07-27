Taylor Fritz 2 - 0 Zizou Bergs: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 27 de julio de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los octavos de final del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al belga Zizou Bergs por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4 en un tiempo de duración del partido que no se especifica. Durante el partido, Taylor Fritz mostró un sólido desempeño al servicio. En el primer set, Fritz logró un break crucial en el cuarto juego, lo que le permitió tomar la delantera y cerrar el set 6-3. En el segundo set, Fritz rompió el servicio de Bergs en el tercer juego, manteniendo su ventaja hasta el final para ganar 6-4. Fritz tuvo un 1st Serve Percentage del 51% y ganó el 73% de sus puntos de servicio. Además, Fritz consiguió 8 aces y cometió 3 dobles faltas en el partido. Por otro lado, Zizou Bergs no logró romper el servicio de Fritz en ninguna ocasión y tuvo un 1st Serve Percentage del 47%, ganando el 60% de sus puntos de servicio.



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