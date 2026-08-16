Taylor Townsend 0 - 2 Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de agosto de 2026.





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Elena Rybakina ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la estadounidense Taylor Townsend por 6-3, 6-4 en 1 hora y 22 minutos. En el primer set, Rybakina logró dos 'breaks' en los juegos 2 y 9, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. Townsend no pudo romper el servicio de Rybakina en este set. En el segundo set, ambas jugadoras intercambiaron 'breaks' en los primeros juegos, pero Rybakina logró romper el servicio de Townsend en el noveno juego y mantener su servicio en el décimo para ganar el set 6-4. En cuanto a las estadísticas del partido, Taylor Townsend tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando 24 de 31 puntos con su primer saque. Elena Rybakina, por su parte, tuvo un 48% de efectividad en su primer servicio, ganando 19 de 29 puntos con su primer saque. Townsend logró 4 aces y cometió 1 doble falta, mientras que Rybakina hizo 5 aces y también cometió 1 doble falta. Rybakina ganó un total de 62 puntos en el partido, mientras que Townsend ganó 49.



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