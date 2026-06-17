Terence Atmane 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.





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Daniil Medvedev ha avanzado a los cuartos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al francés Terence Atmane por 6-4, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 25 minutos. En el primer set, Medvedev logró un break crucial en el primer juego, lo que le permitió tomar ventaja y mantener su servicio durante todo el set, ganando 6-4. Atmane no pudo recuperar el break, a pesar de mantener su servicio en todos sus juegos restantes. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta el noveno juego, donde Medvedev consiguió romper el servicio de Atmane, llevándose el set también por 6-4. Medvedev mostró una sólida actuación en sus juegos de servicio, sin conceder ningún break a su rival durante todo el partido. En cuanto a las estadísticas de saque, Medvedev tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 75% de los puntos con su servicio. Además, logró salvar 5 de 5 puntos de break en el primer set y 0 de 0 en el segundo set, mostrando una gran solidez en los momentos críticos del partido.



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