Terence Atmane 2 - 1 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de junio de 2026.





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El tenista francés Terence Atmane ha avanzado a los octavos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al español Martin Landaluce por 6-3, 3-6, 7-6 en un partido que duró 2 horas y 17 minutos. En el primer set, Terence Atmane logró un break crucial en el sexto juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Martin Landaluce respondió rompiendo el servicio de Atmane en el octavo juego y se llevó el set por 6-3. El tercer set fue muy disputado, llegando a un tie-break que Atmane ganó 7-6. En cuanto a las estadísticas de saque de Terence Atmane, tuvo un 73% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos con su primer saque y el 16% con el segundo. Además, logró 10 aces y cometió 2 dobles faltas durante el partido.



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