Thiago Agustin Tirante 2 - 0 Martin Landaluce: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de agosto de 2026.





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El tenista argentino Thiago Agustin Tirante ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Martin Landaluce por 7-6, 7-6 en 2 horas y 15 minutos. Durante el partido, ambos sets se decidieron en el tie-break, lo que indica un encuentro muy igualado. En el primer set, Tirante logró romper el servicio de Landaluce en el cuarto juego, igualando el marcador a 2-2. Sin embargo, Landaluce recuperó su servicio y ambos jugadores mantuvieron sus saques hasta llegar al 6-6, donde Tirante se impuso en el tie-break por 7-5. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios sin conceder break points significativos, llevando nuevamente el set a un tie-break. Tirante volvió a imponerse, esta vez por 7-4. En términos de estadísticas de saque, Tirante tuvo un 1st Serve Percentage de 52% y ganó el 80% de sus puntos de servicio, destacando sus 9 aces y solo 2 dobles faltas. Por otro lado, Landaluce tuvo un 1st Serve Percentage de 57%, con 5 aces y 5 dobles faltas, ganando el 67% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



