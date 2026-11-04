Tomas Etcheverry 2 - 0 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





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El tenista argentino Tomas Etcheverry ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al australiano Alex de Minaur por 7-6, 6-3. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar a un empate 6-6, lo que llevó a un desempate. Durante el set, se produjeron dos 'breaks', uno por cada jugador. Tomas Etcheverry logró imponerse en el tie-break con un marcador de 7-6. En el segundo set, Etcheverry logró romper el servicio de De Minaur una vez, lo que le permitió cerrar el set y el partido con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Tomas Etcheverry tuvo un 76% de efectividad en su primer servicio y ganó el 67% de los puntos con su servicio. Además, no cometió dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



