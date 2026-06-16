Tomas Etcheverry 0 - 2 Daniil Medvedev: resumen y estadísticas del partido de Halle Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 16 de junio de 2026.





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El tenista ruso Daniil Medvedev ha avanzado a los octavos de final del torneo Halle Open, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al argentino Tomas Etcheverry por 6-3, 6-4 en 1 hora y 31 minutos. En el primer set, Medvedev logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de Etcheverry en los juegos 2 y 8, y mantuvo su servicio en sus juegos de saque, cerrando el set 6-3. En el segundo set, Medvedev consiguió un 'break' en el tercer juego y mantuvo su servicio en el resto de sus juegos, ganando el set 6-4. Medvedev tuvo un 1st Serve Percentage del 68% y ganó el 56% de los puntos totales, mientras que Etcheverry tuvo un 1st Serve Percentage del 63% y ganó el 44% de los puntos totales. Medvedev realizó 8 aces y cometió 2 dobles faltas, mientras que Etcheverry hizo 3 aces y 1 doble falta.



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