Tommy Paul 2 - 0 Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 19 de junio de 2026.





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El tenista estadounidense Tommy Paul ha avanzado a las semifinales del torneo HSBC Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en hierba, tras ganar al español Alejandro Davidovich Fokina por 6-3, 7-6 en 1 hora y 26 minutos. En el primer set, Tommy Paul logró un break crucial en el sexto juego, llevándose el set 6-3. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, forzando un tie-break que Tommy Paul ganó 7-4. Paul mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 1st Serve Percentage de 59% y ganando el 71% de sus puntos de servicio. Davidovich Fokina, aunque tuvo un 1st Serve Percentage más alto del 75%, no logró convertir ningún break point.



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