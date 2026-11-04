Tommy Paul 2 - 0 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Rolex Paris Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de noviembre de 2026.





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El tenista estadounidense Tommy Paul ha avanzado a los octavos de final del torneo Rolex Paris Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura indoor, tras ganar por la vía rápida al español Daniel Merida Aguilar con un resultado de 6-1, 6-1 en un partido que duró 46 minutos. En el primer set, Tommy Paul logró romper el servicio de Daniel Merida Aguilar en tres ocasiones, llevándose el set con un marcador de 6-1. En el segundo set, Paul continuó con su dominio, rompiendo nuevamente el servicio de Merida Aguilar dos veces para cerrar el set y el partido con otro 6-1. En cuanto a las estadísticas de saque de Tommy Paul, tuvo un 1st Serve Percentage del 56% y ganó el 85% de sus puntos de servicio. Además, no cometió ninguna doble falta y logró 4 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



