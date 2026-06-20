Turquía 0 - 1 Paraguay | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Turquía 0 - 1 Paraguay: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de junio de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

Turquía ha caído este sábado por 0-1 ante Paraguay en un encuentro del Grupo D del Mundial 2026 disputado en el Levi's Stadium. A pesar de dominar la posesión del balón con un 79% y generar numerosas ocasiones de gol, los turcos no lograron materializar sus oportunidades. El único gol del partido llegó temprano, en el minuto 2, cuando Matias Galarza anotó para Paraguay tras un pase de Julio Enciso. La expulsión de Miguel Almirón en el tiempo añadido de la primera mitad no impidió que los paraguayos mantuvieran su ventaja. A pesar de la superioridad numérica y de los 32 remates realizados, Turquía no consiguió perforar la defensa paraguaya, que resistió con firmeza.

El partido estuvo marcado por la actuación defensiva de Paraguay, que a pesar de tener solo un 21% de posesión, supo aprovechar su única ocasión clara y resistir los embates del equipo local. La expulsión de Almirón, revisada por el VAR, no alteró el marcador, aunque dejó a Paraguay con diez hombres durante toda la segunda mitad. Hakan Calhanoglu fue uno de los jugadores más activos en el ataque turco, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para cambiar el resultado. El equipo turco, a pesar de su dominio en el campo, no pudo traducir su control en goles, dejando escapar tres puntos valiosos en la fase de grupos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: TURQUÍA 0 - PARAGUAY 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

TURQUÍA: Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci (Orkun Kokcu, min.86), Ferdi Kadioglu (Evren Eren Elmali, min.71); Ismail Yuksek (Can Uzun, min.60), Hakan Calhanoglu, Yunus Akgun (Deniz Gul, min.60), Arda Guler, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu (Baris Alper Yilmaz, min.46).



PARAGUAY: Orlando Gill; Juan Caceres (Alexandro Maidana, min.81), Gustavo Gomez, Omar Alderete, Junior Alonso; Miguel Almiron, Andres Cubas, Diego Gomez (Gustavo Velazquez, min.67), Matias Galarza (Jose Maria Canale, min.90+1); Julio Enciso (Gabriel Avalos, min.90+1), Isidro Pitta (Damian Bobadilla, min.46).



--GOLES.

0-1, min.2: Matias Galarza (Julio Enciso) .

Amarilla al banquillo, a Vincenzo Montella del Turkiye en el minuto 63 .





--ÁRBITRO.

Ivan Barton, asistido en las bandas por David Moran y Antonio Pupiro, en el VAR: Khamis Al-Marri y Tatiana Guzman. Amonestó a Evren Eren Elmali (min.71), por parte de TURQUÍA. Amonestó a Matias Galarza (min.4), y, además expulsó con tarjeta roja Miguel Almiron (min.45+3), por parte de PARAGUAY.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.45(+2) : VAR - ¡TARJETA! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, una posible tarjeta para un jugador de Paraguay.



Min.45(+3) : ¡TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro decide mostrarle una tarjeta a Miguel Almirón Paraguay.





--ESTADIO.

Levi's Stadium (68,827 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Turquía Paraguay Goles 0 1 Remates Fuera 15 2 Remates 32 7 Pases Totales 608 140 Corners 12 0 Faltas 15 15 Posesión 79% 21% Tiros Bloqueados 12 3 Fueras de Juego 1 3 Tarjetas Amarillas 2 1 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 0 1 Ataques 191 80 Ataques Peligrosos 125 30 Centros 38 10 Saques de Banda 33 19 Saques de Portería 3 14 Tratamientos 3 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 18 16 Paradas 1 5 Contra Golpes 1 2



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Estados Unidos 6 2 2 Clasificado Australia 3 2 3 Tercero ¿? Paraguay 3 2 4 Eliminado Turquía 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay









-Últimos Resultados de Turquía.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 14/06/2026 World Cup Grp. D Australia 2-0 Turkiye









-Últimos Resultados de Paraguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 World Cup Grp. D Turkiye 0-1 Paraguay 13/06/2026 World Cup Grp. D USA 4-1 Paraguay









-Próximos partidos de Turquía.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 26/06/2026 04:00 World Cup Grp. D Turkiye USA









-Próximos partidos de Paraguay.

