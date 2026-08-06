Ugo Humbert 0 - 2 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de agosto de 2026.





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El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar al francés Ugo Humbert por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-3. En el primer set, Daniel Merida Aguilar logró romper el servicio de Ugo Humbert en dos ocasiones, en el primer y noveno juego, lo que le permitió cerrar el set con un marcador de 6-3. En cuanto a las estadísticas de saque, Merida Aguilar tuvo un 1st Serve Percentage del 73% y ganó el 69% de los puntos jugados con su primer servicio. En el segundo set, Merida Aguilar continuó con su dominio al romper el servicio de Humbert en el segundo y cuarto juego. Aunque Humbert recuperó un break en el quinto juego, Merida Aguilar mantuvo su ventaja y cerró el set con un 6-3. En este set, Merida Aguilar mantuvo un 1st Serve Percentage del 69% y ganó el 62% de los puntos jugados con su primer servicio.



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