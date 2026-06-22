Uruguay 2 - 2 Cabo Verde | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Uruguay 2 - 2 Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de junio de 2026.

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Uruguay y Cabo Verde empataron 2-2 este lunes en un disputado encuentro del Grupo H en el Mundial, celebrado en el Hard Rock Stadium. Cabo Verde se adelantó en el marcador gracias a Kevin Lenini en el minuto 21. Sin embargo, Uruguay reaccionó y logró darle la vuelta al marcador antes del descanso con goles de Maximiliano Araujo en el minuto 44 y Agustín Canobbio en el tiempo añadido del primer tiempo, asistido por Araujo. En la segunda mitad, Helio Varela igualó para Cabo Verde en el minuto 61. A pesar de la mayor posesión y número de remates de Uruguay, el marcador no se volvió a mover. El VAR intervino en un par de ocasiones, pero no alteró decisiones cruciales del partido. Maximiliano Araujo fue uno de los jugadores más destacados en el ataque uruguayo, participando activamente en las acciones ofensivas de su equipo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: URUGUAY 2 - CABO VERDE 2 (2-1, al descanso).



--EQUIPOS.

URUGUAY: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Mathias Olivera, Juan Sanabria; Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte (Nicolas de la Cruz, min.70), Agustin Canobbio, Federico Valverde, Maximiliano Araujo (Brian Rodriguez, min.81), Federico Vinas (Darwin Nunez, min.70).



CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo (Deroy Duarte, min.46), Kevin Lenini (Laros Duarte, min.70), Jamiro Monteiro (Yannick Semedo, min.80), Garry Rodrigues (Helio Varela, min.58), Gilson Benchimol (Nuno Da Costa, min.58).



--GOLES.

0-1, min.21: Kevin Lenini.

1-1, min.44: Maximiliano Araujo.

2-1, min.45(+6): Agustin Canobbio (Maximiliano Araujo) .

2-2, min.61: Helio Varela.





--ÁRBITRO.

Espen Eskaas, asistido en las bandas por Jan Erik Engan y Isaak Bashevkin, en el VAR: Willy Delajod y Jerome Brisard. Amonestó a Rodrigo Bentancur (min.20), Mathias Olivera (min.58), por parte de URUGUAY. Amonestó a Sidny Lopes Cabral (min.5), Diney Borges (min.90+3), por parte de CABO VERDE.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.24: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Uruguay.



Min.25: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Uruguay!



Min.70: REVISIÓN del VAR finalizada - No se ha tomado ninguna medida adicional tras la misma.



Min.69: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Uruguay.





--ESTADIO.

Hard Rock Stadium



-Estadísticas del partido.

Estadística Uruguay Cabo Verde Goles 2 2 Remates Fuera 8 4 Remates 17 12 Pases Totales 518 299 Corners 11 4 Faltas 10 4 Posesión 66% 34% Tiros Bloqueados 7 4 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 0 Ataques 119 82 Ataques Peligrosos 81 19 Centros 35 8 Saques de Banda 30 18 Saques de Portería 4 12 Tratamientos 0 5 Sustituciones 3 5 Tiros de Falta 4 13 Paradas 2 0 Contra Golpes 3 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado España 4 2 2 Clasificado Uruguay 2 2 3 Tercero ¿? Cabo Verde 2 2 4 Eliminado Arabia Saudita 1 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde









-Últimos Resultados de Uruguay.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde 16/06/2026 World Cup Grp. H Saudi Arabia 1-1 Uruguay









-Últimos Resultados de Cabo Verde.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/06/2026 World Cup Grp. H Uruguay 2-2 Cape Verde 15/06/2026 World Cup Grp. H Spain 0-0 Cape Verde









-Próximos partidos de Uruguay.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 27/06/2026 02:00 World Cup Grp. H Uruguay Spain









-Próximos partidos de Cabo Verde.

