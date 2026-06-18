Uzbekistán 1 - 3 Colombia | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Uzbekistán 1 - 3 Colombia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de junio de 2026.

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Colombia se impuso este jueves por 1-3 a Uzbekistán en un partido disputado en el Estadio Banorte, correspondiente a la fase de grupos del Mundial. El conjunto sudamericano mostró su superioridad desde el inicio, dominando la posesión del balón y generando más ocasiones de gol. Daniel Muñoz abrió el marcador en el minuto 40, asistido por Luis Díaz, reflejando el dominio colombiano en la primera mitad. Aunque Uzbekistán logró empatar temporalmente con un gol de Abbosbek Fayzullayev en el minuto 60, la reacción de Colombia fue inmediata. Luis Díaz, el jugador más participativo en el ataque colombiano, volvió a poner a su equipo por delante en el minuto 65 tras una asistencia de Gustavo Puerta. Finalmente, Jaminton Campaz selló la victoria en el tiempo de descuento, anotando el tercer gol en el minuto 90+9 con una asistencia de Juan Hernández.

El equipo visitante controló el partido con un 62% de posesión y 16 remates, frente a los 9 del equipo local. A pesar de la resistencia de Uzbekistán, que tuvo momentos de peligro, la eficacia y el control del juego por parte de Colombia fueron determinantes para asegurar los tres puntos. No hubo intervenciones del VAR que alteraran decisiones importantes del árbitro, y el encuentro se desarrolló sin expulsiones, aunque ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla cada uno. El resultado deja a Colombia en una posición favorable para avanzar a la siguiente fase del torneo.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: UZBEKISTÁN 1 - COLOMBIA 3 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

UZBEKISTÁN: Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev, Rustamjon Ashurmatov (Jakhongir Urozov, min.77); Behruzjon Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Sherzod Nasrulloev (Farrukh Sayfiev, min.46), Abbosbek Fayzullayev (Azizbek Amonov, min.77), Oston Urunov (Dostonbek Khamdamov, min.46), Eldor Shomurodov (Igor Sergeev, min.90+3).



COLOMBIA: Camilo Vargas; Daniel Munoz, Davinson Sanchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Gustavo Puerta (Richard Rios, min.80), Jefferson Lerma, Jhon Arias (Kevin Castano, min.90+3); James Rodriguez (Jaminton Campaz, min.72), Luis Suarez (Juan Hernandez, min.80), Luis Diaz (Andres Gomez, min.90+3).



--GOLES.

0-1, min.40: Daniel Munoz (Luis Diaz) .

1-1, min.60: Abbosbek Fayzullayev.

1-2, min.65: Luis Diaz (Gustavo Puerta) .

1-3, min.90(+9): Jaminton Campaz (Juan Hernandez) .





--ÁRBITRO.

Anthony Taylor, asistido en las bandas por Gary Beswick y Adam Nunn, en el VAR: Ivan Bebek y Jarred Gillett. Amonestó a Abdukodir Khusanov (min.34), por parte de UZBEKISTÁN. Amonestó a Johan Mojica (min.7), por parte de COLOMBIA.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Banorte



-Estadísticas del partido.

Estadística Uzbekistán Colombia Goles 1 3 Remates Fuera 4 8 Remates 9 16 Pases Totales 319 520 Corners 3 4 Faltas 14 11 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 2 4 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 1 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 3 Ataques 67 98 Ataques Peligrosos 28 41 Centros 5 9 Saques de Banda 23 26 Saques de Portería 10 8 Tratamientos 3 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 14 14 Paradas 1 2 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Clasificado Colombia 3 1 2 Clasificado RD Congo 1 1 3 Tercero ¿? Portugal 1 1 4 Eliminado Uzbekistán 0 1



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Últimos Resultados de Uzbekistán.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Últimos Resultados de Colombia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/06/2026 World Cup Grp. K Uzbekistan 1-3 Colombia









-Próximos partidos de Uzbekistán.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 23/06/2026 19:00 World Cup Grp. K Portugal Uzbekistan 28/06/2026 01:30 World Cup Grp. K DR Congo Uzbekistan









-Próximos partidos de Colombia.

