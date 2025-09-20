Valencia 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 20 de septiembre de 2025.
El Valencia venció 2-0 al Athletic en el Estadio Mestalla con goles de Baptiste Santamaria en el minuto 73 y Hugo Duro en el 90+3, en un partido marcado por la expulsión de Daniel Vivian en el minuto 61, que condicionó el encuentro. Los locales dominaron el partido con un 56% de posesión y 11 remates por los 9 de los visitantes, con Baptiste Santamaria siendo el jugador más participativo en ataque.
La victoria permite al Valencia escalar posiciones en la tabla, mientras que el Athletic se mantiene en una posición intermedia. El árbitro cambió la tarjeta amarilla inicial de Daniel Vivian por una tarjeta roja tras revisión del VAR, lo que resultó determinante para el desarrollo del partido.
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.71); Javier Guerra, Baptiste Santamaria, Luis Rioja (Hugo Duro, min.70), Daniel Raba (Largie Ramazani, min.64), Diego Lopez (Lucas Beltran, min.71), Arnaut Danjuma (Andre Almeida, min.80).
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.68), Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.81), Robert Navarro (Unai Velez, min.69), Oihan Sancet (Maroan Sannadi, min.68), Alex Berenguer (Aymeric Laporte, min.64), Inaki Williams.
--GOLES.
1-0, min.73: Baptiste Santamaria (Javier Guerra) .
2-0, min.90(+3): Hugo Duro (Baptiste Santamaria) .
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Daniel Trujillo. Amonestó a Jose Gaya (min.59), por parte del VALENCIA. Amonestó a Robert Navarro (min.20), y, además expulsó con tarjeta roja Daniel Vivian (min.61), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.58: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Athletic Bilbao.
Min.61: ¡TARJETA ROJA! - Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente mostrada a Daniel Vivian del Athletic Bilbao por una tarjeta roja.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (46,004 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Athletic de Bilbao
|Goles
| 2
| 0
|Remates Fuera
| 6
| 2
|Remates
| 13
| 11
|Pases Totales
| 379
| 483
|Corners
| 5
| 6
|Faltas
| 13
| 6
|Posesión
| 44%
| 56%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 3
|Fueras de Juego
| 0
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 1
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 2
| 0
|Ataques
| 79
| 132
|Ataques Peligrosos
| 40
| 53
|Centros
| 16
| 23
|Saques de Banda
| 15
| 19
|Saques de Portería
| 6
| 7
|Tratamientos
| 4
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 13
|Paradas
| 6
| 3
|Contra Golpes
| 4
| 1
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 5
|2
| Champions
| Barcelona
| 10
| 4
|3
| Champions
| Villarreal
| 10
| 5
|4
| Champions
| Espanyol
| 10
| 5
|5
| Europa League
| Betis
| 9
| 6
|6
| Conference League
| Getafe
| 9
| 4
|7
| Permanencia
| Athletic Bilbao
| 9
| 5
|10
| Permanencia
| Valencia
| 7
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 1
| 4
|20
| Descenso
| Girona
| 1
| 5
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|18/05/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Athletic Bilbao
|28/08/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Valencia
|20/01/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Athletic Bilbao
|29/10/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
|24/08/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Valencia
|16/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Real Sociedad
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Espanyol
| Valencia
|29/09/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Oviedo
|04/10/2025 16:15
| LaLiga
| Girona
| Valencia
-Próximos partidos del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|23/09/2025 19:00
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Girona
|27/09/2025 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Athletic Bilbao
|01/10/2025 21:00
| Champions
| Borussia Dortmund
| Athletic Bilbao