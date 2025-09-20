Valencia 2 - 0 Athletic | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 2 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports
Valencia 2 - 0 Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 20 septiembre 2025 23:01

Madrid, 20 de septiembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia venció 2-0 al Athletic en el Estadio Mestalla con goles de Baptiste Santamaria en el minuto 73 y Hugo Duro en el 90+3, en un partido marcado por la expulsión de Daniel Vivian en el minuto 61, que condicionó el encuentro. Los locales dominaron el partido con un 56% de posesión y 11 remates por los 9 de los visitantes, con Baptiste Santamaria siendo el jugador más participativo en ataque.

La victoria permite al Valencia escalar posiciones en la tabla, mientras que el Athletic se mantiene en una posición intermedia. El árbitro cambió la tarjeta amarilla inicial de Daniel Vivian por una tarjeta roja tras revisión del VAR, lo que resultó determinante para el desarrollo del partido.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***


FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VALENCIA 2 - ATHLETIC DE BILBAO 0 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.71); Javier Guerra, Baptiste Santamaria, Luis Rioja (Hugo Duro, min.70), Daniel Raba (Largie Ramazani, min.64), Diego Lopez (Lucas Beltran, min.71), Arnaut Danjuma (Andre Almeida, min.80).

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta (Mikel Vesga, min.68), Mikel Jauregizar (Alejandro Rego, min.81), Robert Navarro (Unai Velez, min.69), Oihan Sancet (Maroan Sannadi, min.68), Alex Berenguer (Aymeric Laporte, min.64), Inaki Williams.

--GOLES.
1-0, min.73: Baptiste Santamaria (Javier Guerra) .
2-0, min.90(+3): Hugo Duro (Baptiste Santamaria) .


--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Valentin Pizarro y Daniel Trujillo. Amonestó a Jose Gaya (min.59), por parte del VALENCIA. Amonestó a Robert Navarro (min.20), y, además expulsó con tarjeta roja Daniel Vivian (min.61), por parte del ATHLETIC DE BILBAO.

--INCIDENCIAS VAR.
Min.58: VAR - TARJETA - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, posible tarjeta para un jugador del Athletic Bilbao.

Min.61: ¡TARJETA ROJA! - Después de revisar el juego, el árbitro decide cambiar la tarjeta amarilla originalmente mostrada a Daniel Vivian del Athletic Bilbao por una tarjeta roja.


--ESTADIO.
Estadio Mestalla (46,004 espectadores) televisado por Movistar La Liga

-Estadísticas del partido.



Estadística Valencia Athletic de Bilbao
Goles 2 0
Remates Fuera 6 2
Remates 13 11
Pases Totales 379 483
Corners 5 6
Faltas 13 6
Posesión 44% 56%
Tiros Bloqueados 2 3
Fueras de Juego 0 1
Tarjetas Amarillas 1 1
Tarjetas Rojas 0 1
Asistencias 2 0
Ataques 79 132
Ataques Peligrosos 40 53
Centros 16 23
Saques de Banda 15 19
Saques de Portería 6 7
Tratamientos 4 0
Sustituciones 5 5
Tiros de Falta 7 13
Paradas 6 3
Contra Golpes 4 1



-Clasificación Actual.


Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 15 5
2 Champions Barcelona 10 4
3 Champions Villarreal 10 5
4 Champions Espanyol 10 5
5 Europa League Betis 9 6
6 Conference League Getafe 9 4
7 Permanencia Athletic Bilbao 9 5
10 Permanencia Valencia 7 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 1 4
20 Descenso Girona 1 5



-Últimos enfrentamientos directos.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao
28/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Valencia
20/01/2024 LaLiga Valencia 1-0 Athletic Bilbao
29/10/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Valencia




-Últimos Resultados del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia
29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe
24/08/2025 LaLiga Osasuna 1-0 Valencia
16/08/2025 LaLiga Valencia 1-1 Real Sociedad




-Últimos Resultados del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo




-Próximos partidos del Valencia.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/09/2025 19:00 LaLiga Espanyol Valencia
29/09/2025 21:00 LaLiga Valencia Real Oviedo
04/10/2025 16:15 LaLiga Girona Valencia




-Próximos partidos del Athletic.




Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante
23/09/2025 19:00 LaLiga Athletic Bilbao Girona
27/09/2025 21:00 LaLiga Villarreal Athletic Bilbao
01/10/2025 21:00 Champions Borussia Dortmund Athletic Bilbao


