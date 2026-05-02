Valencia 0 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 2 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-2 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un encuentro donde los visitantes mostraron una mayor efectividad de cara al gol. Aunque el Valencia tuvo más posesión del balón (53%), el Atlético fue más incisivo en ataque, realizando un total de 20 remates, el doble que su rival. Iker Luque abrió el marcador en el minuto 74 tras una asistencia de Obed Vargas, y Miguel Llorente selló la victoria en el 82', asistido por Antoine Griezmann. El VAR intervino en el 83' para confirmar el segundo gol del Atlético, inicialmente anulado. A pesar de las amonestaciones, el partido transcurrió sin expulsiones.
Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de LaLiga con 63 puntos, asegurando su clasificación para la Champions, ya que matemáticamente no puede ser alcanzado por el quinto clasificado, el Betis, que tiene 50 puntos. Por su parte, el Valencia, que ocupa el decimotercer lugar con 39 puntos, aún no está a salvo del descenso, aunque cuenta con un partido más que sus rivales directos.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 0 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Daniel Raba, min.82), Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.73); Luis Rioja (Diego Lopez, min.59), Javier Guerra, Guido Rodriguez, Filip Ugrinic (Hugo Duro, min.59); Umar Sadiq, Largie Ramazani (Arnaut Danjuma, min.73).
ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Javier Bonar (Aleksa Puric, min.90+7), Robin Le Normand, Clement Lenglet, Julio Diaz; Rodrigo Mendoza (Antoine Griezmann, min.73), Javi Morcillo (Miguel Llorente, min.63), Obed Vargas, Thiago Almada (Koke, min.73), Rayane Belaid (Iker Luque, min.63).
--GOLES.
0-1, min.74: Iker Luque (Obed Vargas) .
0-2, min.82: Miguel Llorente (Antoine Griezmann) .
--ÁRBITRO.
Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Daniel Trujillo y Mario Melero. Amonestó a Cesar Tarrega (min.67), por parte del VALENCIA. Amonestó a Thiago Almada (min.29), Rodrigo Mendoza (min.52), Obed Vargas (min.61), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.83: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Atlético Madrid.
Min.90(+3) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para Valencia.
Min.90(+3) : Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.
Min.83: ¡GOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y le otorga un gol al Atlético Madrid.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (45,889 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Atlético de Madrid
|Goles
| 0
| 2
|Remates Fuera
| 6
| 10
|Remates
| 10
| 20
|Pases Totales
| 470
| 424
|Corners
| 1
| 7
|Faltas
| 9
| 12
|Posesión
| 53%
| 47%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 4
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 2
|Ataques
| 127
| 81
|Ataques Peligrosos
| 57
| 62
|Centros
| 9
| 10
|Saques de Banda
| 22
| 16
|Saques de Portería
| 7
| 10
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 13
|Paradas
| 4
| 1
|Contra Golpes
| 4
| 4
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 68
| 34
|4
| Champions
| Atlético
| 63
| 34
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|13
| Permanencia
| Valencia
| 39
| 34
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 33
|19
| Descenso
| Levante
| 33
| 34
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 33
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|22/02/2025
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Atlético
|15/09/2024
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Valencia
|28/01/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|10/05/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Valencia
|14/05/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Rayo
|17/05/2026 19:00
| LaLiga
| Real Sociedad
| Valencia
-Próximos partidos del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|05/05/2026 21:00
| Champions
| Arsenal
| Atlético
|09/05/2026 18:30
| LaLiga
| Atlético
| Celta
|12/05/2026 21:30
| LaLiga
| Osasuna
| Atlético