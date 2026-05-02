Valencia 0 - 2 Atlético de Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 34 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Atlético de Madrid ha ganado este sábado por 0-2 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un encuentro donde los visitantes mostraron una mayor efectividad de cara al gol. Aunque el Valencia tuvo más posesión del balón (53%), el Atlético fue más incisivo en ataque, realizando un total de 20 remates, el doble que su rival. Iker Luque abrió el marcador en el minuto 74 tras una asistencia de Obed Vargas, y Miguel Llorente selló la victoria en el 82', asistido por Antoine Griezmann. El VAR intervino en el 83' para confirmar el segundo gol del Atlético, inicialmente anulado. A pesar de las amonestaciones, el partido transcurrió sin expulsiones. Con esta victoria, el Atlético de Madrid se mantiene en la cuarta posición de LaLiga con 63 puntos, asegurando su clasificación para la Champions, ya que matemáticamente no puede ser alcanzado por el quinto clasificado, el Betis, que tiene 50 puntos. Por su parte, el Valencia, que ocupa el decimotercer lugar con 39 puntos, aún no está a salvo del descenso, aunque cuenta con un partido más que sus rivales directos.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 0 - ATLÉTICO DE MADRID 2 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Daniel Raba, min.82), Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya (Jesus Vazquez, min.73); Luis Rioja (Diego Lopez, min.59), Javier Guerra, Guido Rodriguez, Filip Ugrinic (Hugo Duro, min.59); Umar Sadiq, Largie Ramazani (Arnaut Danjuma, min.73).



ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Nahuel Molina, Javier Bonar (Aleksa Puric, min.90+7), Robin Le Normand, Clement Lenglet, Julio Diaz; Rodrigo Mendoza (Antoine Griezmann, min.73), Javi Morcillo (Miguel Llorente, min.63), Obed Vargas, Thiago Almada (Koke, min.73), Rayane Belaid (Iker Luque, min.63).



--GOLES.

0-1, min.74: Iker Luque (Obed Vargas) .

0-2, min.82: Miguel Llorente (Antoine Griezmann) .





--ÁRBITRO.

Jose Munuera, asistido en las bandas por Antonio Martinez y Adrian Diaz, en el VAR: Daniel Trujillo y Mario Melero. Amonestó a Cesar Tarrega (min.67), por parte del VALENCIA. Amonestó a Thiago Almada (min.29), Rodrigo Mendoza (min.52), Obed Vargas (min.61), por parte del ATLÉTICO DE MADRID.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.83: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para el Atlético Madrid.



Min.90(+3) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un gol potencial para Valencia.



Min.90(+3) : Verificación de VAR completada - No se han tomado más acciones después de la verificación de VAR.



Min.83: ¡GOL! Después de revisar la situación, el árbitro cambió la decisión inicial y le otorga un gol al Atlético Madrid.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla (45,889 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Atlético de Madrid Goles 0 2 Remates Fuera 6 10 Remates 10 20 Pases Totales 470 424 Corners 1 7 Faltas 9 12 Posesión 53% 47% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 4 4 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 2 Ataques 127 81 Ataques Peligrosos 57 62 Centros 9 10 Saques de Banda 22 16 Saques de Portería 7 10 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 13 Paradas 4 1 Contra Golpes 4 4



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 68 34 4 Champions Atlético 63 34 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 13 Permanencia Valencia 39 34 18 Descenso Sevilla 34 33 19 Descenso Levante 33 34 20 Descenso Real Oviedo 28 33



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 22/02/2025 LaLiga Valencia 0-3 Atlético 15/09/2024 LaLiga Atlético 3-0 Valencia 28/01/2024 LaLiga Atlético 2-0 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta









-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao 22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético 14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 10/05/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Valencia 14/05/2026 19:00 LaLiga Valencia Rayo 17/05/2026 19:00 LaLiga Real Sociedad Valencia









-Próximos partidos del Atlético de Madrid.

