Valencia 0 - 5 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Barcelona ha ganado este martes por 0-5 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un encuentro donde los visitantes dominaron de principio a fin, reflejando su superioridad en el marcador. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 6, seguido por un gol de Fermin Lopez en el 22. Raphinha amplió la ventaja en el 50, y Pedri sentenció el partido en el 79. Lamine Yamal cerró la goleada en el 84, siendo el jugador más participativo en ataque. El VAR anuló un gol de Lamine Yamal en el minuto 8 por fuera de juego. Con esta victoria, el Barcelona se consolida en el liderato de LaLiga, mientras que el Valencia sigue en la última posición.
Los goles fueron anotados por Lamine Yamal (6'), Fermin Lopez (22'), Raphinha (50'), Pedri (79') y Lamine Yamal (84'). El Barcelona mostró una clara superioridad en posesión (73%) y remates (25), destacando el papel de Lamine Yamal en el ataque. Esta victoria deja al Barcelona con 15 puntos, manteniéndose firme en la primera posición, mientras que el Valencia, con solo un punto, se encuentra en una situación complicada en la tabla. El equipo visitante aprovechó su dominio para asegurar un triunfo contundente y continuar su camino hacia el título de liga.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VALENCIA 0 - BARCELONA 5 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Pepelu (Cesar Tarrega, min.54), Jesus Vazquez (Jose Gaya, min.54), Mouctar Diakhaby (Iker Cordoba, min.63), Pablo Maffeo (Harvey Elliott, min.54); David Otorbi (Hugo Duro, min.76), Aliou Dieng, Javier Guerra (Ryunosuke Sato, min.63), Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.29), Pau Cubarsi (Andreas Christensen, min.62), Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri (Marc Bernal, min.62), Pedri (Gabriel Jesus, min.81), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Dani Olmo, min.75), Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.62), Raphinha.
-GOLES
0-1, min.6: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .
0-2, min.22: Fermin Lopez (Anthony Gordon) .
0-3, min.50: Raphinha (Fermin Lopez) .
0-4, min.79: Pedri (Dani Olmo) .
0-5, min.84: Lamine Yamal (Dani Olmo) .
Gol anulado a Lamine Yamal de Barcelona en el minuto 8 .
-ÁRBITRO
Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Alejandro Muniz y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Arnau Martinez (min.81), por parte de VALENCIA. Amonestó a Pau Cubarsi (min.45+3), Rodri (min.47), Fermin Lopez (min.65), por parte de BARCELONA.
-INCIDENCIAS VAR
Min.8: ¡G O O O O O O O L de Barcelona! Marca Lamine Yamal.
Min.10: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Min.11: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Barcelona por fuera de juego.
Min.85: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.
Min.86: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Barcelona debe subir al marcador.
-ESTADIO
Estadio Mestalla (47,319 espectadores) televisado por Movistar La Liga
Estadísticas del partido
|Estadística
| Valencia
| Barcelona
|Goles
| 0
| 5
|Remates Fuera
| 1
| 10
|Remates
| 3
| 25
|Pases Totales
| 281
| 790
|Corners
| 1
| 4
|Faltas
| 7
| 6
|Posesión
| 27%
| 73%
|Tiros Bloqueados
| 0
| 5
|Fueras de Juego
| 2
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 5
|Ataques
| 47
| 153
|Ataques Peligrosos
| 25
| 85
|Centros
| 8
| 10
|Saques de Banda
| 23
| 18
|Saques de Portería
| 12
| 1
|Tratamientos
| 0
| 2
|Sustituciones
| 6
| 6
|Tiros de Falta
| 10
| 9
|Paradas
| 5
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 12
| 4
|2
| Champions
| Real Madrid
| 9
| 4
|3
| Champions
| Betis
| 9
| 4
|4
| Champions
| Deportivo
| 8
| 4
|5
| Europa League
| Alavés
| 7
| 3
|6
| Conference League
| Osasuna
| 7
| 3
|18
| Descenso
| Elche
| 1
| 3
|19
| Descenso
| Malaga
| 1
| 3
|20
| Descenso
| Valencia
| 1
| 4
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|26/01/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 7-1
| Valencia
|17/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Barcelona
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|30/08/2026
| LaLiga
| Deportivo
| 3-1
| Valencia
|25/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-1
| Betis
|22/08/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Celta
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
Últimos Resultados de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/09/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-5
| Barcelona
|31/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 5-2
| Rayo
|27/08/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Athletic Bilbao
|23/08/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-5
| Barcelona
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
Próximos partidos de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/09/2026 21:00
| LaLiga
| Sevilla
| Valencia
|15/09/2026 20:00
| LaLiga
| Alavés
| Valencia
|20/09/2026 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Real Sociedad
Próximos partidos de Barcelona
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|09/09/2026 18:45
| Champions
| Barcelona
| Feyenoord
|13/09/2026 16:15
| LaLiga
| Levante
| Barcelona
|16/09/2026 21:30
| LaLiga
| Barcelona
| Racing