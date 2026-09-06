Valencia 0 - 5 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

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El Barcelona ha ganado este martes por 0-5 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un encuentro donde los visitantes dominaron de principio a fin, reflejando su superioridad en el marcador. Lamine Yamal abrió el marcador en el minuto 6, seguido por un gol de Fermin Lopez en el 22. Raphinha amplió la ventaja en el 50, y Pedri sentenció el partido en el 79. Lamine Yamal cerró la goleada en el 84, siendo el jugador más participativo en ataque. El VAR anuló un gol de Lamine Yamal en el minuto 8 por fuera de juego. Con esta victoria, el Barcelona se consolida en el liderato de LaLiga, mientras que el Valencia sigue en la última posición.

Los goles fueron anotados por Lamine Yamal (6'), Fermin Lopez (22'), Raphinha (50'), Pedri (79') y Lamine Yamal (84'). El Barcelona mostró una clara superioridad en posesión (73%) y remates (25), destacando el papel de Lamine Yamal en el ataque. Esta victoria deja al Barcelona con 15 puntos, manteniéndose firme en la primera posición, mientras que el Valencia, con solo un punto, se encuentra en una situación complicada en la tabla. El equipo visitante aprovechó su dominio para asegurar un triunfo contundente y continuar su camino hacia el título de liga.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA 0 - BARCELONA 5 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Arnau Martinez, Pepelu (Cesar Tarrega, min.54), Jesus Vazquez (Jose Gaya, min.54), Mouctar Diakhaby (Iker Cordoba, min.63), Pablo Maffeo (Harvey Elliott, min.54); David Otorbi (Hugo Duro, min.76), Aliou Dieng, Javier Guerra (Ryunosuke Sato, min.63), Filip Ugrinic, Arnaut Danjuma.BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Kounde, min.29), Pau Cubarsi (Andreas Christensen, min.62), Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri (Marc Bernal, min.62), Pedri (Gabriel Jesus, min.81), Lamine Yamal, Fermin Lopez (Dani Olmo, min.75), Anthony Gordon (Karim Adeyemi, min.62), Raphinha.

-GOLES

0-1, min.6: Lamine Yamal (Fermin Lopez) .0-2, min.22: Fermin Lopez (Anthony Gordon) .0-3, min.50: Raphinha (Fermin Lopez) .0-4, min.79: Pedri (Dani Olmo) .0-5, min.84: Lamine Yamal (Dani Olmo) .Gol anulado a Lamine Yamal de Barcelona en el minuto 8 .

-ÁRBITRO

Isidro Diaz de Mera, asistido en las bandas por Diego Santaursula y Ruben Campo, en el VAR: Alejandro Muniz y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Arnau Martinez (min.81), por parte de VALENCIA. Amonestó a Pau Cubarsi (min.45+3), Rodri (min.47), Fermin Lopez (min.65), por parte de BARCELONA.

-INCIDENCIAS VAR

Min.8: ¡G O O O O O O O L de Barcelona! Marca Lamine Yamal.Min.10: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.Min.11: ¡GOL ANULADO! - Tras una revisión, el árbitro invalida el gol de Barcelona por fuera de juego.Min.85: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible gol para Barcelona.Min.86: ¡GOL VÁLIDO! - Tras revisar la jugada, el árbitro decide que el gol de Barcelona debe subir al marcador.

-ESTADIO

Estadio Mestalla (47,319 espectadores) televisado por Movistar La Liga

Estadísticas del partido

Estadística Valencia Barcelona Goles 0 5 Remates Fuera 1 10 Remates 3 25 Pases Totales 281 790 Corners 1 4 Faltas 7 6 Posesión 27% 73% Tiros Bloqueados 0 5 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 5 Ataques 47 153 Ataques Peligrosos 25 85 Centros 8 10 Saques de Banda 23 18 Saques de Portería 12 1 Tratamientos 0 2 Sustituciones 6 6 Tiros de Falta 10 9 Paradas 5 2 Contra Golpes 2 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 12 4 2 Champions Real Madrid 9 4 3 Champions Betis 9 4 4 Champions Deportivo 8 4 5 Europa League Alavés 7 3 6 Conference League Osasuna 7 3 18 Descenso Elche 1 3 19 Descenso Malaga 1 3 20 Descenso Valencia 1 4

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