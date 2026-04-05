Valencia 2 - 3 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 2 - 3 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 5 de abril de 2026.

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El Celta de Vigo ha ganado este lunes por 2-3 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un partido donde los visitantes lograron remontar un marcador adverso tras el descanso. El Valencia se adelantó en el minuto 12 con un gol de Guido Rodríguez, pero el Celta mostró su capacidad de reacción en la segunda mitad. Ilaix Moriba igualó el encuentro en el minuto 56, seguido por un gol de Fer López en el minuto 60 que puso por delante a los visitantes. Williot Swedberg amplió la ventaja para el Celta en el minuto 81, asistido por Ilaix Moriba, antes de que Guido Rodríguez anotara su segundo gol en el tiempo de descuento, dejando el marcador final en 2-3. A pesar de la derrota, el Valencia mostró una buena actuación ofensiva, pero no pudo contener el eficaz ataque del Celta, liderado por un participativo Ilaix Moriba. Con este resultado, el Celta de Vigo suma tres puntos importantes que le permiten mantenerse en la sexta posición, mientras que el Valencia sigue en la decimotercera posición de la tabla.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 2 - CELTA DE VIGO 3 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez (Filip Ugrinic, min.63), Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya (Arnaut Danjuma, min.78); Javier Guerra (Lucas Beltran, min.64), Luis Rioja, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Andre Almeida (Thierry Correia, min.63), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.63).



CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Jones El-Abdellaoui, min.46), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Yoel Lago, min.88), Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Duran (Fer Lopez, min.46), Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.46), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.71).



--GOLES.

1-0, min.12: Guido Rodriguez.

1-1, min.56: Ilaix Moriba.

1-2, min.60: Fer Lopez (Williot Swedberg) .

1-3, min.81: Williot Swedberg (Ilaix Moriba) .

2-3, min.90(+3): Guido Rodriguez (Umar Sadiq) .





--ÁRBITRO.

Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Guido Rodriguez (min.84), por parte del VALENCIA. Amonestó a Javi Rodriguez (min.43), Marcos Alonso (min.44), Hugo Sotelo (min.71), por parte del CELTA DE VIGO.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mestalla (43,764 espectadores) televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Celta de Vigo Goles 2 3 Remates Fuera 7 3 Remates 13 10 Pases Totales 351 504 Corners 6 0 Faltas 14 21 Posesión 42% 58% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 0 2 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 2 Ataques 71 119 Ataques Peligrosos 48 36 Centros 17 8 Saques de Banda 14 16 Saques de Portería 6 9 Tratamientos 3 9 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 23 14 Paradas 2 2 Contra Golpes 1 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 76 30 2 Champions Real Madrid 69 30 3 Champions Villarreal 58 29 4 Champions Atlético 57 30 5 Europa League Betis 45 30 6 Conference League Celta 44 30 13 Permanencia Valencia 35 30 18 Descenso Elche 29 30 19 Descenso Levante 26 30 20 Descenso Real Oviedo 21 29



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 02/02/2025 LaLiga Valencia 2-1 Celta 23/08/2024 LaLiga Celta 3-1 Valencia 26/05/2024 LaLiga Celta 2-2 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia 14/03/2026 LaLiga Real Oviedo 1-0 Valencia 08/03/2026 LaLiga Valencia 3-2 Alavés 01/03/2026 LaLiga Valencia 1-0 Osasuna









-Últimos Resultados del Celta de Vigo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 22/03/2026 LaLiga Celta 3-4 Alavés 15/03/2026 LaLiga Betis 1-1 Celta 06/03/2026 LaLiga Celta 1-2 Real Madrid 01/03/2026 LaLiga Girona 1-2 Celta









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 11/04/2026 16:15 LaLiga Elche Valencia 22/04/2026 19:00 LaLiga Mallorca Valencia 26/04/2026 19:00 LaLiga Valencia Girona









-Próximos partidos del Celta de Vigo.

