Valencia 2 - 3 Celta de Vigo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 2 - 3 Celta de Vigo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 5 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Celta de Vigo ha ganado este lunes por 2-3 al Valencia en el Estadio Mestalla, en un partido donde los visitantes lograron remontar un marcador adverso tras el descanso. El Valencia se adelantó en el minuto 12 con un gol de Guido Rodríguez, pero el Celta mostró su capacidad de reacción en la segunda mitad. Ilaix Moriba igualó el encuentro en el minuto 56, seguido por un gol de Fer López en el minuto 60 que puso por delante a los visitantes. Williot Swedberg amplió la ventaja para el Celta en el minuto 81, asistido por Ilaix Moriba, antes de que Guido Rodríguez anotara su segundo gol en el tiempo de descuento, dejando el marcador final en 2-3. A pesar de la derrota, el Valencia mostró una buena actuación ofensiva, pero no pudo contener el eficaz ataque del Celta, liderado por un participativo Ilaix Moriba. Con este resultado, el Celta de Vigo suma tres puntos importantes que le permiten mantenerse en la sexta posición, mientras que el Valencia sigue en la decimotercera posición de la tabla.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 2 - CELTA DE VIGO 3 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez (Filip Ugrinic, min.63), Cesar Tarrega, Eray Coemert, Jose Gaya (Arnaut Danjuma, min.78); Javier Guerra (Lucas Beltran, min.64), Luis Rioja, Guido Rodriguez, Largie Ramazani; Andre Almeida (Thierry Correia, min.63), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.63).
CELTA DE VIGO: Ionut Andrei Radu; Javi Rodriguez (Jones El-Abdellaoui, min.46), Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Oscar Mingueza (Yoel Lago, min.88), Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Sergio Carreira; Pablo Duran (Fer Lopez, min.46), Hugo Alvarez (Williot Swedberg, min.46), Ferran Jutgla (Borja Iglesias, min.71).
--GOLES.
1-0, min.12: Guido Rodriguez.
1-1, min.56: Ilaix Moriba.
1-2, min.60: Fer Lopez (Williot Swedberg) .
1-3, min.81: Williot Swedberg (Ilaix Moriba) .
2-3, min.90(+3): Guido Rodriguez (Umar Sadiq) .
--ÁRBITRO.
Iosu Galech, asistido en las bandas por Ignacio Alonso y Jose Escuela, en el VAR: Jorge Figueroa y Jose Antonio Lopez. Amonestó a Guido Rodriguez (min.84), por parte del VALENCIA. Amonestó a Javi Rodriguez (min.43), Marcos Alonso (min.44), Hugo Sotelo (min.71), por parte del CELTA DE VIGO.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (43,764 espectadores) televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Celta de Vigo
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 13
| 10
|Pases Totales
| 351
| 504
|Corners
| 6
| 0
|Faltas
| 14
| 21
|Posesión
| 42%
| 58%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 0
| 2
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 2
|Ataques
| 71
| 119
|Ataques Peligrosos
| 48
| 36
|Centros
| 17
| 8
|Saques de Banda
| 14
| 16
|Saques de Portería
| 6
| 9
|Tratamientos
| 3
| 9
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 23
| 14
|Paradas
| 2
| 2
|Contra Golpes
| 1
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 76
| 30
|2
| Champions
| Real Madrid
| 69
| 30
|3
| Champions
| Villarreal
| 58
| 29
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 30
|5
| Europa League
| Betis
| 45
| 30
|6
| Conference League
| Celta
| 44
| 30
|13
| Permanencia
| Valencia
| 35
| 30
|18
| Descenso
| Elche
| 29
| 30
|19
| Descenso
| Levante
| 26
| 30
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 21
| 29
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|02/02/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Celta
|23/08/2024
| LaLiga
| Celta
| 3-1
| Valencia
|26/05/2024
| LaLiga
| Celta
| 2-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
|14/03/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Valencia
|08/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Alavés
|01/03/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-0
| Osasuna
-Últimos Resultados del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|22/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 3-4
| Alavés
|15/03/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-1
| Celta
|06/03/2026
| LaLiga
| Celta
| 1-2
| Real Madrid
|01/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-2
| Celta
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|11/04/2026 16:15
| LaLiga
| Elche
| Valencia
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Mallorca
| Valencia
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Girona
-Próximos partidos del Celta de Vigo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|12/04/2026 18:30
| LaLiga
| Celta
| Real Oviedo
|22/04/2026 19:00
| LaLiga
| Barcelona
| Celta
|26/04/2026 19:00
| LaLiga
| Villarreal
| Celta