Valencia 3 - 2 Espanyol | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 3 - 2 Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 21 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 24 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En el Estadio Mestalla, el Valencia logró una victoria por 3-2 frente al Espanyol, en un encuentro marcado por la intensidad y la efectividad frente al arco. La primera mitad concluyó con un tanto de Hugo Duro, asistido por Lucas Beltran, colocando al Valencia por delante. La reanudación del juego trajo consigo una rápida respuesta del Espanyol, con Ramon Terrats igualando el marcador, seguido de un gol de Eray Coemert para el Valencia, que volvió a poner al equipo local en ventaja. Un autogol de Jose Copete llevó nuevamente el empate al marcador, pero un penalti convertido por Largie Ramazani en el tiempo añadido aseguró los tres puntos para el Valencia. El partido estuvo caracterizado por una revisión del VAR que confirmó la validez del primer gol del Valencia y una decisión crucial en los minutos finales, donde el VAR validó un penalti a favor del Valencia, convertido por Ramazani. A pesar de la mayor posesión de balón del Espanyol y un mayor número de remates, fue el Valencia quien demostró mayor efectividad, llevándose una victoria importante en su lucha por la permanencia en la categoría, mientras que el Espanyol, a pesar de la derrota, se mantiene en la quinta posición, dentro de la zona de clasificación para la Europa League, gracias a su acumulado de 34 puntos en 21 partidos.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 3 - ESPANYOL 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Dimitri Foulquier, Jose Copete, Jesus Vazquez, Eray Coemert; Luis Rioja (Largie Ramazani, min.88), Pepelu (Javier Guerra, min.88), Arnaut Danjuma (Diego Lopez, min.63), Filip Ugrinic (Baptiste Santamaria, min.88); Hugo Duro (Umar Sadiq, min.64), Lucas Beltran.



ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Ruben Sanchez, Fernando Calero (Miguel Rubio, min.79), Leandro Cabrera, Carlos Romero; Jofre Carreras (Tyrhys Dolan, min.70), Pol Lozano (Edu Exposito, min.51), Urko Gonzalez de Zarate, Ramon Terrats (Charles Pickel, min.79); Roberto Fernandez, Pere Milla (Kike Garcia, min.51).



--GOLES.

1-0, min.15: Hugo Duro (Lucas Beltran) .

1-1, min.54: Ramon Terrats (Kike Garcia) .

2-1, min.59: Eray Coemert (Arnaut Danjuma) .

2-2, min.79: Jose Copete (pp).

3-2, min.90(+4): Largie Ramazani, de penalti.

Gol en propia puerta Jose Copete en el minuto 79 .





--ÁRBITRO.

Alejandro Hernandez, asistido en las bandas por Jose Naranjo y Marcos Cerdan, en el VAR: Luis Mario Milla y Isidro Diaz de Mera. Amonestó a Jesus Vazquez (min.63), por parte del VALENCIA. Amonestó a Pol Lozano (min.45+1), Kike Garcia (min.56), Fernando Calero (min.67), Ruben Sanchez (min.90+3), Tyrhys Dolan (min.90+8), por parte del ESPANYOL.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.16: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en curso, un posible gol para el Valencia.



Min.90(+3) : VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible penalti para el Valencia.



Min.90(+4) : Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡penalti para el Valencia!



Min.17: META VÁLIDA - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Valencia es válido.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla (44,162 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Espanyol Goles 3 2 Remates Fuera 1 6 Remates 8 17 Pases Totales 361 397 Corners 2 7 Faltas 12 10 Posesión 46% 54% Tiros Bloqueados 3 5 Fueras de Juego 0 0 Tarjetas Amarillas 1 5 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 74 100 Ataques Peligrosos 31 50 Centros 11 19 Saques de Banda 23 28 Saques de Portería 15 6 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 10 12 Paradas 5 1 Contra Golpes 5 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 20 2 Champions Real Madrid 48 20 3 Champions Villarreal 41 19 4 Champions Atlético 41 20 5 Europa League Espanyol 34 21 6 Conference League Betis 32 20 13 Permanencia Valencia 23 21 18 Descenso Alavés 19 20 19 Descenso Levante 17 20 20 Descenso Real Oviedo 13 20



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 22/04/2025 LaLiga Valencia 1-1 Espanyol 18/12/2024 LaLiga Espanyol 1-1 Valencia 28/05/2023 LaLiga Valencia 2-2 Espanyol









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 18/01/2026 LaLiga Getafe 0-1 Valencia 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca









-Últimos Resultados del Espanyol.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol 16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona 11/01/2026 LaLiga Levante 1-1 Espanyol 03/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Barcelona 22/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Espanyol









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 01/02/2026 16:15 LaLiga Betis Valencia 08/02/2026 21:00 LaLiga Valencia Real Madrid 15/02/2026 19:00 LaLiga Levante Valencia









-Próximos partidos del Espanyol.

