Valencia 0 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 7 de noviembre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Real Madrid se impuso este sábado al Valencia por 0-3 en el Estadio Mestalla, en un partido donde los visitantes dominaron ampliamente tanto en posesión como en oportunidades de gol. Los de José Mourinho se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Federico Valverde en el minuto 28, seguido por Arda Guler, quien amplió la ventaja en el 36. La segunda mitad continuó con el dominio del conjunto blanco, y Kylian Mbappe selló el resultado en el minuto 75, asistido por Guler. El Valencia, que sufrió la expulsión de Jose Gaya en el minuto 79, no pudo reaccionar ante el vendaval ofensivo de su rival. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la segunda posición de LaLiga, igualado a puntos con el Barcelona, aunque con un partido más.
El Valencia, por su parte, sigue en la penúltima posición de la tabla, en zona de descenso, tras no sumar puntos en esta jornada. El equipo local mostró una defensa frágil y fue incapaz de frenar el ataque del Real Madrid, que contó con un Mbappe especialmente participativo. La expulsión de Gaya complicó aún más las cosas para los dirigidos por Javier Aguirre, que deberán mejorar su rendimiento si quieren salir de los puestos de descenso en las próximas jornadas.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VALENCIA 0 - REAL MADRID 3 (0-2, al descanso).
-EQUIPOS
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pablo Maffeo (Arnau Martinez, min.63), Cesar Tarrega, Pepelu, Justin De Haas (Luis Rioja, min.46); Javier Guerra (Jesus Vazquez, min.82), Guido Rodriguez (Filip Ugrinic, min.63), Aaron Mayol; Arnaut Danjuma, Umar Sadiq (Aimar Blazquez, min.59).
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Arda Guler (Endrick, min.84), Jude Bellingham (Thiago Pitarch, min.90+1), Yan Diomande (Brahim Diaz, min.84), Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva (Eduardo Camavinga, min.84), Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.90+1).
-GOLES
0-1, min.28: Federico Valverde.
0-2, min.36: Arda Guler.
0-3, min.75: Kylian Mbappe (Arda Guler) .
Amarilla al banquillo, a Javier Aguirre del Valencia en el minuto 60 .
Amarilla al banquillo, a Andriy Lunin del Real Madrid en el minuto 45 .
-ÁRBITRO
Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Raul Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Pablo Maffeo (min.26), Guido Rodriguez (min.50), Luis Rioja (min.80), Pepelu (min.81), y, además expulsó con tarjeta roja Jose Gaya (min.79), por parte de VALENCIA. Amonestó a Yan Diomande (min.80), Kylian Mbappe (min.81), por parte de REAL MADRID.
-INCIDENCIAS VAR
Ninguna
-ESTADIO
Estadio Mestalla (47,914 espectadores) televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Valencia
| Real Madrid
|Goles
| 0
| 3
|Remates Fuera
| 0
| 3
|Remates
| 4
| 18
|Pases Totales
| 116
| 346
|Corners
| 2
| 5
|Faltas
| 25
| 6
|Posesión
| 32%
| 68%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 4
|Fueras de Juego
| 3
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 4
| 3
|Tarjetas Rojas
| 1
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 59
| 135
|Ataques Peligrosos
| 15
| 70
|Centros
| 6
| 11
|Saques de Banda
| 11
| 11
|Saques de Portería
| 4
| 1
|Tratamientos
| 0
| 0
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 28
|Paradas
| 8
| 2
|Contra Golpes
| 2
| 5
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 30
| 11
|2
| Champions
| Real Madrid
| 30
| 12
|3
| Champions
| Atlético
| 28
| 11
|4
| Champions
| Betis
| 23
| 11
|5
| Europa League
| Real Sociedad
| 19
| 11
|6
| Conference League
| Sevilla
| 18
| 12
|18
| Descenso
| Levante
| 10
| 11
|19
| Descenso
| Valencia
| 9
| 12
|20
| Descenso
| Malaga
| 5
| 12
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|08/02/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Real Madrid
|01/11/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Valencia
|05/04/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-2
| Valencia
|03/01/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Madrid
Últimos Resultados de Valencia
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-1
| Valencia
|24/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Villarreal
|17/10/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-0
| Athletic Bilbao
|11/10/2026
| LaLiga
| Racing
| 2-2
| Valencia
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/11/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-3
| Real Madrid
|04/11/2026
| Champions
| AEK Athens
| 2-3
| Real Madrid
|01/11/2026
| LaLiga
| Racing
| 0-3
| Real Madrid
|25/10/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 1-2
| Real Madrid
|21/10/2026
| Champions
| Real Madrid
| 4-1
| RB Leipzig
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|Fecha
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|21/11/2026 16:15
| LaLiga
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| LaLiga
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