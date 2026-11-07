Valencia 0 - 3 Real Madrid | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de noviembre de 2026.

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El Real Madrid se impuso este sábado al Valencia por 0-3 en el Estadio Mestalla, en un partido donde los visitantes dominaron ampliamente tanto en posesión como en oportunidades de gol. Los de José Mourinho se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Federico Valverde en el minuto 28, seguido por Arda Guler, quien amplió la ventaja en el 36. La segunda mitad continuó con el dominio del conjunto blanco, y Kylian Mbappe selló el resultado en el minuto 75, asistido por Guler. El Valencia, que sufrió la expulsión de Jose Gaya en el minuto 79, no pudo reaccionar ante el vendaval ofensivo de su rival. Con esta victoria, el Real Madrid se mantiene en la segunda posición de LaLiga, igualado a puntos con el Barcelona, aunque con un partido más. El Valencia, por su parte, sigue en la penúltima posición de la tabla, en zona de descenso, tras no sumar puntos en esta jornada. El equipo local mostró una defensa frágil y fue incapaz de frenar el ataque del Real Madrid, que contó con un Mbappe especialmente participativo. La expulsión de Gaya complicó aún más las cosas para los dirigidos por Javier Aguirre, que deberán mejorar su rendimiento si quieren salir de los puestos de descenso en las próximas jornadas.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VALENCIA 0 - REAL MADRID 3 (0-2, al descanso).

-EQUIPOS

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Jose Gaya, Pablo Maffeo (Arnau Martinez, min.63), Cesar Tarrega, Pepelu, Justin De Haas (Luis Rioja, min.46); Javier Guerra (Jesus Vazquez, min.82), Guido Rodriguez (Filip Ugrinic, min.63), Aaron Mayol; Arnaut Danjuma, Umar Sadiq (Aimar Blazquez, min.59).REAL MADRID: Thibaut Courtois; Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Dean Huijsen, Federico Valverde; Arda Guler (Endrick, min.84), Jude Bellingham (Thiago Pitarch, min.90+1), Yan Diomande (Brahim Diaz, min.84), Aurelien Tchouameni, Bernardo Silva (Eduardo Camavinga, min.84), Kylian Mbappe (Carlos Espi, min.90+1).

-GOLES

0-1, min.28: Federico Valverde.0-2, min.36: Arda Guler.0-3, min.75: Kylian Mbappe (Arda Guler) .Amarilla al banquillo, a Javier Aguirre del Valencia en el minuto 60 . Amarilla al banquillo, a Andriy Lunin del Real Madrid en el minuto 45 .

-ÁRBITRO

Francisco Jose Hernandez, asistido en las bandas por Ivan Masso y Abraham Perez, en el VAR: Raul Gonzalez y Javier Iglesias. Amonestó a Pablo Maffeo (min.26), Guido Rodriguez (min.50), Luis Rioja (min.80), Pepelu (min.81), y, además expulsó con tarjeta roja Jose Gaya (min.79), por parte de VALENCIA. Amonestó a Yan Diomande (min.80), Kylian Mbappe (min.81), por parte de REAL MADRID.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio Mestalla (47,914 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Valencia Real Madrid Goles 0 3 Remates Fuera 0 3 Remates 4 18 Pases Totales 116 346 Corners 2 5 Faltas 25 6 Posesión 32% 68% Tiros Bloqueados 2 4 Fueras de Juego 3 5 Tarjetas Amarillas 4 3 Tarjetas Rojas 1 0 Asistencias 0 1 Ataques 59 135 Ataques Peligrosos 15 70 Centros 6 11 Saques de Banda 11 11 Saques de Portería 4 1 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 28 Paradas 8 2 Contra Golpes 2 5

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 11 4 Champions Betis 23 11 5 Europa League Real Sociedad 19 11 6 Conference League Sevilla 18 12 18 Descenso Levante 10 11 19 Descenso Valencia 9 12 20 Descenso Malaga 5 12

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