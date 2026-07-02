Valentin Royer 0 - 3 Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Wimbledon ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 2 de julio de 2026.





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El tenista alemán Alexander Zverev ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo de Wimbledon, de categoría Grand Slam y que se disputa en hierba, tras ganar al francés Valentin Royer por 6-1, 6-3, 7-6 en 2 horas y 3 minutos. En el primer set, Zverev mostró un dominio claro al romper el servicio de Royer en tres ocasiones, llevándose el set por 6-1. En el segundo set, Zverev continuó su racha, logrando un break temprano y manteniendo su servicio para cerrar el set 6-3. En el tercer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, llevando el set a un tiebreak que Zverev ganó 7-3. A lo largo del partido, Zverev destacó por su efectividad en el servicio, con un 71% de primeros servicios y 13 aces.



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