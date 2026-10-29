Valentin Vacherot 2 - 1 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Swiss Indoors Basel (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 29 de octubre de 2026.





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El tenista monegasco Valentin Vacherot ha avanzado a los cuartos de final del torneo Swiss Indoors Basel, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Rafael Jodar por 2-1 (7-6, 2-6, 7-6) en 2 horas y 31 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, forzando un tie-break que ganó Valentin Vacherot 7-4. En el segundo set, Rafael Jodar logró dos 'breaks', ganando 6-2. El tercer set fue muy disputado, con ambos jugadores rompiendo el servicio del otro una vez, llevando el set a otro tie-break que Vacherot ganó 7-5. Vacherot mostró una sólida estadística de saque, con un 68% de primeros servicios y 13 aces en el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



