Victoria Mboko 2 - 1 Jaqueline Cristian: resumen y estadísticas del partido de Internationaux de Strasbourg (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de mayo de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a la final del torneo Internationaux de Strasbourg, de categoría WTA 500, que se disputa en tierra batida, tras ganar a la rumana Jaqueline Cristian por 7-6, 3-6, 6-2 en un partido que duró 2 horas y 51 minutos. En el primer set, Jaqueline Cristian comenzó fuerte rompiendo el servicio de Mboko en el segundo juego, llevándose una ventaja de 3-0. Sin embargo, Mboko recuperó el break en el noveno juego y logró forzar un tiebreak, que ganó 7-3. El segundo set vio a Cristian romper el servicio de Mboko dos veces, en el tercer y quinto juegos, para llevarse el set 6-3. En el set decisivo, Mboko mostró solidez al romper el servicio de Cristian en el tercer y séptimo juegos, asegurando el set 6-2. Durante el partido, Mboko tuvo un 67% de efectividad en su primer servicio, ganando 49 de 76 puntos con su primer saque y logrando 4 aces.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



