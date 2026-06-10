Victoria Mboko 0 - 1 Karolina Pliskova: resumen y estadísticas del partido de HSBC Championships (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de junio de 2026.





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La tenista checa Karolina Pliskova ha avanzado a los cuartos de final del torneo HSBC Championships, de categoría WTA 500, que se disputa en hierba, tras ganar a la canadiense Victoria Mboko por 6-2, 4-4 (retirada) en un partido que duró 1 hora y 10 minutos. En el primer set, Karolina Pliskova logró dos quiebres de servicio, rompiendo el saque de Victoria Mboko en el primer y séptimo juego, para cerrar el set 6-2. Pliskova mantuvo su servicio en todos sus juegos, ganando el 68% de sus primeros servicios y consiguiendo 5 aces. El segundo set fue más igualado, con ambas jugadoras manteniendo su servicio hasta el 4-4, momento en el que Victoria Mboko se retiró del partido. Pliskova mantuvo su efectividad en el servicio, ganando el 69% de sus primeros servicios en este set. El partido concluyó con la retirada de Mboko, permitiendo a Pliskova avanzar a la siguiente ronda.



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